El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, no fue claro al deslindar conel Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef).

En conferencia de prensa, señaló que Movadef no se encuentra dentro de las normas del espacio, en tanto si dicho grupo -brazo legal de Sendero Luminoso- se encontrara dentro de las normas, hubiese participado en las Elecciones Generales de Perú de 2021.

“Vivimos en un país donde existen normas y esas normas en un estado democrático se respetan. Quienes están en el marco de esta norma están dentro del espacio democrático de participación política y quienes no están, no están, porque si no Movadef hubiera postulado y hubiera puesto su candidato”, dijo.

“Nuestra postura es clara: nosotros participamos en un estado democrático y para ello lo aceptas”, añadió el jefe del Gabinete Ministerial.

Cabe indicar que el último martes el ministro de Trabajo, Iber Maraví, descartó tener algún tipo de vínculo con el Movadef, tras la difusión de un supuesto cargo que habría tenido dentro de esta agrupación en el 2012.

“A mí me han tratado de vincular diversos medios de comunicación. Yo he deslindado, señalado que no soy parte de Movadef, nunca he sido parte de Movadef. Lamento que de una manera muy ligera y solo con el afán de desprestigiarme hayan hecho aseveraciones sin la sustentación del caso”, declaró ante la prensa.