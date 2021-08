El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, consideró que “no es correcto” que se le “prohíba expresarse” al exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón, por más que muchas personas quisieran “encerrarlo en un cuarto y no escucharlo más”.

En conferencia de prensa desde la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), afirmó que todas las personas “tienen derecho a expresarse” y más aún Cerrón Rojas, en su condición de secretario general de Perú Libre.

“Hay voces y si muchos tuvieran la posibilidad, ya le hubieran cerrado su cuenta de Twitter, de Facebook y es más, encerrarlo en un cuarto y no escucharlo más. Todas las personas tienen derecho a expresarse y en un país en democracia lo importante es permitir que expresen su punto de vista sobre economía, política, temas sociales y todos lo hacemos”, expresó.

“No me parece correcto que se le prohíba al secretario general de Perú Libre, por el hecho que representa a un partido, a no expresarse”, agregó Bellido Ugarte, quien remarcó que Vladimir Cerrón hará sus planteamientos como líder fundador de un partido político.

“No hay necesidad de traer siempre al debate al doctor Vladimir Cerrón Rojas, a él hay que dejarlo en su responsabilidad, que es el ser el secretario general de un partido político y desde allí expresará, planteará, como todos nosotros, como todos los secretarios generales los diferentes otros partidos, no pueden tener unos más derechos que otros”, sentenció.

Las afirmaciones de Guido Bellido no coinciden con las del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, quien aseguró el secretario general de Perú Libre, no tiene “nada que ver en el gobierno” del presidente Pedro Castillo.

Resaltó que el exgobernador regional de Junín cuenta con una sentencia por corrupción por lo que no puede ejercer “ningún cargo”.

“En cuanto al señor [Vladimir] Cerrón, lo he conocido últimamente porque apareció él ahí, pero ahora él no tiene nada que ver en el gobierno. Además, ustedes saben que él está sentenciado, no puede ejercer ningún cargo”, sostuvo desde los exteriores de Palacio de Gobierno.