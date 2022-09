El candidato a la alcaldía de Lima de Juntos por el Perú, Gonzalo Alegría, negó que se vaya a retirar de la campaña luego de ser denunciado por su hijo por presunta violencia física, psicológica y sexual.

En declaraciones a Canal N, refirió que es una persona “decente” y que la acusación en su contra es una “mentira” y un “montaje total” al cual –según afirmó- se han prestado algunos medios de comunicación.

“Para nada [me pienso retirar de la campaña]. Las mentiras no pueden hacer que la gente decente claudique”, dijo al reiterar que la denuncia de “supuesto morbo sexual” no existe y es falsa.

“Mi hijo tiene problemas psicológicos. He hecho lo que he podido teniendo en cuenta que el divorcio fue cuando él tenía 9 años y se quedó con la madre. He hecho lo que he podido y la madre practicó el alejamiento familiar”, aseveró.

El anuncio de Alegría Varona se produjo luego que la bancada de Cambio Democrático-Juntos por el Perú exigiera a los dirigentes de su partido retirar su candidatura a la Municipalidad de Lima.

A través de un pronunciamiento, señaló que la permanencia de Gonzalo Alegría en el proceso electoral contravendría su compromiso para erradicar toda forma de violencia.

“Condenamos los graves hechos denunciados de violencia; por lo que, exigimos al Ministerio Público una investigación exhaustiva y célere para determinar las responsabilidades y sanciones que correspondan”, expresó.

“Solicitamos a los dirigentes de Juntos por el Perú el retiro inmediato de la candidatura del señor Alegría, debido a que su permanencia en el proceso electoral contravendría su compromiso para erradicar toda forma de violencia”, agregó.

