A fin de garantizar que no se vea afectado ningún derecho, el ministro de Defensa, Walter Ayala, señaló que el Gobierno espera una opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre la implementación del servicio militar obligatorio en el Perú para jóvenes que no estudian ni trabajan.

“Estamos en una mesa de trabajo y estamos mandando una comunicación a la CIDH para que nos den una opinión. Estamos solicitando una opinión consultiva. Hemos visto que en Brasil y Colombia hay servicio obligatorio”, comentó el ministro Ayala.

En esa línea, dijo que por el momento no se implementará esta medida “hasta que no haya una consolidación de que no se va a faltar ningún derecho contitucional”, en entrevista a Exitosa.

Sin embargo, adelantó que ya está en marcha la creación de un servicio militar académico y otro inclusivo. El primero apunta a repotenciar la preparación académica al interior de la institución castrense; mientras que la segunda pretende incluir a las personas con discapacidad física.

“En las FF.AA. se entiende el servicio militar como para correr y hacer ejercicio pero también hay áreas, como las de inteligencia, comunicaciones y estadística; una persona con alguna discapacidad física también puede servir a su patria”, resaltó.