El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, señaló este domingo que el Gobierno propondrá cambios parciales a la Constitución.

“Nosotros desde el Gobierno vamos a proponer proyectos al Congreso para hacer cambios parciales necesariamente (a la Constitución)“, dijo el ministro en Agenda Política.

Agregó que desde el Gobierno no se impulsará una Asamblea Constituyente, pero tampoco se oponen a que se realicen cambios a la Constitución a través de otra vía, como el referéndum.

“¿Cómo se puede descartar lo que el pueblo decide?, ¿Quién lo podría descartar? (...) Si el pueblo decide dar una nueva Constitución, ¿Quién lo va a impedir, el Congreso, el Ejecutivo, la prensa? El referéndum es una opción como lo ha sido en otras partes del mundo”, remarcó

De igual manera, indicó que su sector está tomando previsiones respecto a si el Congreso dará o no voto de confianza al Gabinete liderado por Mirtha Vásquez, la cual se solicitará el próximo 4 de noviembre.

“Si no nos dan la confianza, de lo más normal, todos estamos trabajando sentando las bases para que cualquier otra persona venga a continuar el trabajo. En mi sector, previendo que no nos puedan dar el voto de confianza, ya entregué el teléfono que nos había entregado. Es una posibilidad (que nos nos den el voto de confianza)”, sostuvo.

Pide conocer a los accionistas de Antamina

En otro momento, Torres pidió que se investigue a los accionistas de la empresa Antamina, a fin de conocer si alguno de ellos “quieren vacar al presidente” Pedro Castillo.

Sus declaraciones se dan luego de que esta compañía anunciara que suspendieron sus actividades para evitar situaciones desfavorables por el paro indefinido acatado por la comunidad de Aquia, en Ancash.

“Acabamos de hablar de Antamina, yo lo que pido es que se investigue, no vaya a ser que dentro de esos empresarios quieran hacer caer al Gobierno, para vacar al presidente. Se debería conocer a sus accionistas para saber quiénes son. Muy claramente estoy diciendo que se debe conocer a sus accionistas no vaya a ser que haya personas que estén entre los empresarios que quieren vacar al presidente. ¿Está claro lo que estoy diciendo?”, aseveró.

Cabe indicar que, en un pronunciamiento de esta tarde, la minera acusó que recibieron “falsos señalamientos”, pese a que apelaron “al diálogo y la búsqueda de entendimiento”. En consecuencia, la firma minera instó al Ejecutivo para actuar y restablecer el orden social a fin de entablar nuevamente el diálogo entre con la comunidad, cuyos dirigentes exigen a Antamina que se retire de su territorio acusándolos de una presunta usurpación ilegal de tierras e incumplimiento de su responsabilidad social.

El ministro, por su parte, reiteró que el Gobierno no estatizará ninguna empresa privada ni afectará el derecho a la propiedad. Además, señalará que no están en contra de que haya éxito empresarial siempre que no haya monopolios y se respete el pago de impuestos.

“La economía es social de mercado. Acá el presidente ha precisado que no va a estatizar, ¿por qué hacemos tanto problema por una sola palabra?. La persona puede ganar todo el dinero en libre mercado, honestamente, y pagando sus impuestos”, dijo.