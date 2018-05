Gobierno prepara fondo de inversión social para desarrollo de minería y actividad extractiva

"En un país tan potente no nos podemos dar el lujo de que la riqueza esté en el subsuelo y que la pobreza en la superficie. Necesitamos un marco de formalidad donde la acción empresarial se desarrolle en los marcos jurídicos, pero que también se desarrolle en un ambiente social", señaló el premier César Villanueva en la inauguración del 13 Simposium Internacional del Oro y de la Plata.

Animismo, reconoció que no se ha podido formalizar la minería informal - de Madre de Dios por ejemplo - debido a que el sistema de formalización es complejo y burocrático.

"Por ello es que una de nuestras acciones es promover la minería y buscar que las empresas entiendan que puedan trabajar con mayor dinamismo. Se tiene que hacer una alianza con la licencia social", mencionó en el encuentro organizado por la SNMPE .

Según el premier, para promover la licencia social se está preparando un plan con un fondo de inversión social para promover los espacios donde se desarrolla la minería y/o extracción de recursos.

"No tenemos comunidades antimineras, lo que pasa es que no estamos manejando adecuadamente la atención; de donde sale la riqueza no llega a la mejora de las escuelas y carreteras. Por ejemplo el cannon debiera servir para impulsar el desarrollo