Gobierno aprueba proyecto de ley para declarar en emergencia al Ministerio Público

El presidente de la república, Martín Vizcarra , anunció que el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley para declarar en emergencia al Ministerio Público .

"En el uso de mis atribuciones establecidas en el artículo 107 de la Constitución Política del Perú, el día de hoy en sesión de Consejo de Ministros extraordinario se aprobó el proyecto de ley que declara en emergencia el Ministerio Público ", dijo.

Adelantó que mañana (miércoles) a las 13:00 horas acudirá al Congreso de la República para presentar personalmente el proyecto de ley como "claro gesto de su gobierno asigna a la lucha anticorrupción".

"Solicitamos que el Congreso considere este proyecto de ley como materia de la agenda fija dentro de la ampliación de la primera legislatura extraordinaria", enfatizó.

Por ello, exhortó al Congreso el proyecto de ley con el carácter de "urgencia que el caso requiere para no tener que llegar a una cuestión de confianza".

"La lucha contra la corrupción representa el eje número uno de la política general de gobierno, que está establecida por el decreto supremo 056-2018-PCM", añadió.

Contra Chávarry

Sobre la salida de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo especial Lava Jato de la Fiscalía, indicó la "fecha y horario" elegidos por el fiscal de la nación, Pedro Chávarry , para hacer dicho anuncio "deja clara la intención de que un acto de semejante impacto pase lo inadvertido posible".

"Ellos se encontraban a cargo de las investigaciones de los emblemáticos casos de corrupción en el Perú", anotó.

En ese sentido, manifestó que a los integrantes del gobierno peruano les "preocupa" el proceder del fiscal de la nación.

" Su decisión obstaculiza y pone en riesgo el proceso de investigación ya iniciado, debilitando enormemente la lucha contra la corrupción que viene realizando nuestro gobierno ", subrayó.

Agregó que con el accionar de Pedro Chávarry lo único que logra es " dañar profundamente los intereses del Perú ", causando la indignación de la ciudadanía y que también comparte.

"Queremos sanciones ejemplares para aquellos que le hayan jugado mal al país. Basta de impunidad", aseveró.

Una exhortación

Vizcarra también manifestó que mañana el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, presentará una exhortación sobre las actuaciones del fiscal de la nación, Pedro Chávarry, en base a lo establecido en el artículo 7 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

"Nosotros no sólo proclamamos la lucha anticorrupción, la practicamos y es uno de los cinco ejes de nuestra Política General de Gobierno. Como afirmé hace un tiempo: no nos van a doblegar, no van a doblegar a los compatriotas que están luchando contra la corrupción", aseveró.

Por ello reiteró que se usarán todas las herramientas que contempla la Constitución Política del Perú para derrotar a la corrupción y espera que otros poderes del Estado hagan lo mismo.

"El 2019, que hoy iniciamos, será un año de grandes retos y a la vez de esperanza y oportunidades para que más peruanos y peruanas se unan a esta lucha para construir un país justo, que merecemos y queremos para nuestros hijos", puntualizó.