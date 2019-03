Gloria Montenegro: Deberían salir unos 500 trabajadores del Congreso

La ministra de la Mujer y congresista, Gloria Montenegro, refirió que en el parlamento se requiere una reestructuración sobre el número de trabajadores con los que cuenta, pues lo considera excesivo.

Sostuvo que si bien el actual presidente del Congreso, Daniel Salaverry, eliminó 100 puestos de trabajo, aún se requiere de una reducción mayor.

“Esa reestructuración era urgente. Tengo la convicción de que Daniel quiso cambiar eso. No se por qué hasta ahora no lo hace. Cien ha sacado pero para mi son quinientos los que tienen que salir”, señaló anoche la ministra en RPP.

“No me quiero meter con los que rinden cuenta de sus ocho horas de trabajo. Pero hablo de la gente de comunicaciones, gente que no sabemos qué hacen, de asesores de asesores. Tampoco puedo tener un señor que me alcanza café, otro la copia, otro que te llama para el cheque”, sostuvo Montenegro.

La ministra agregó que se debe realizar una evaluación técnica para determinar el número de trabajadores en exceso que hay en el Congreso, y luego de ello ejecutar el recorte de esas plazas.

“No podemos dar un número (de plazas en exceso) hasta que no determinemos qué estructura necesitamos. Requerimos de una reingeniería especializada en la parte administrativa y financiera”, anotó la ministra.