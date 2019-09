Giulliana Loza afirma que Jorge Barata nunca dijo que entregó dinero en efectivo a Keiko Fujimori para la campaña del 2011. Sostiene que la anotación “aumentar keiko para 500 e eu fazer visita” en el celular de Marcelo Odebrecht solo fue una “intención de aporte”.

¿La defensa de Keiko Fujimori está conectada con las defensas de otros investigados?

No. Lo que sí hemos tenido son esporádicas reuniones cuando se dieron las detenciones preliminares.

Jaime Yoshiyama dice que recibió dinero del fallecido Juan Rassmuss, ¿usted le cree?

No tengo por qué no creerle. No hay nada en contra que pueda cuestionar su versión.

¿Ya dio pruebas de lo que dice?

Lo que él ha dado es su versión de los hechos. Documentos no tengo conocimiento si los ha presentado. En todo caso, eso lo debería indagar la defensa del señor Yoshiyama.

¿Por qué hay aportantes que dicen que nunca dieron dinero?

Yoshiyama dijo que se trataron de actos de simulación y no tiene reproche penal. Señaló que simularon determinada cantidad de dinero con personas en las campañas. Esto no es delito de lavado.

¿Por qué simularon aportes?

Por los topes administrativos. Es una actividad sin el conocimiento de Keiko. Estamos seguros que el señor Yoshiyama lo va a aclarar.

Si el dinero fue lícito, ¿por qué simular los aportes?

Quizá estas personas no querían que se sepa que estaba dando aportes, no lo sé. Tendría que responder la defensa del señor Yoshiyama.

¿Cuál es la condición del Luis Mejía Lecca? Se dice que es el colaborador eficaz...

No tengo información al respecto. Si es aspirante o colaborador eficaz, seguro está en reserva. Lo que si lamento es que se filtren las informaciones de colaboradores a la prensa. Se supone que esa información lo tienen los fiscales y no los abogados defensores. Creo que eso debe ser investigado.

Mejía Lecca declaró que en la casa de Ana Herz se quemaron documentos financieros…

Va tener que probarlo. Es su versión, sino va quedar en un mero dicho. No se puede lanzar eso sin sustentarlo.

Pero Mejía ha citado a dos trabajadoras del Congreso para probar su dicho…

Ellas no terminan de corroborar eso. Solo una ha declarado. Una de ellas solo dice que se quemó algo, pero no vio qué quemaron. Es algo totalmente distinto.

El fiscal Rafael Vela afirma que Keiko está imputada por graves cargos de financiamiento…

Que presente las pruebas. Una cosa es lo que dicen a los medios y otra es lo que hay en la carpeta fiscal. Es reprochable que se busquen juicios mediáticos. Para los ciudadanos, Keiko ya es culpable a nivel social porque así la presentan, pero ¿dónde están las pruebas?

El fiscal José Domingo Pérez sostiene que Fuerza Popular es una organización criminal…

El único argumento por el que Keiko está presa es por ser lideresa de Fuerza Popular. Ahora el fiscal pretende armar una organización criminal cuando dijo que no había una organización, sino que esta estaba enquistada dentro del partido. Como digo, una cosa es lo que se dice en prensa y otra cosa es lo está en las disposiciones. Una es la investigación penal y otra el juicio mediático.

La Fiscalía también pidió incorporar al partido en la investigación. Si el juez lo acepta, podría disolver el partido…

Es una pretensión del fiscal. Un partido no es una empresa común, un partido representa a una base de militantes. Es una representación democrática. No puede disolverlo. Se va contra los derechos ciudadanos de los militantes ¿Quieren meter presa a Keiko y liquidar al partido? Si ese es el objetivo, se mezcla un proceso penal con un objetivo político, lo cual es reprochable.

Entiendo que Pérez toma como base el caso de los Humala, en el que el fiscal Germán Juárez pide disolver al Partido Nacionalista...

Por el hecho que sea aplique en el caso Humala no quiere decir que sea bueno. De hecho ahí también es reprochable. No es correcto con ningún partido político. Mucho menos de cara a elecciones y sin ningún sustento.

Pier Figari pidió adecuar su caso a la ley de financiamiento ilegal. ¿Evalúan esa posibilidad?

No. En nuestros casos de los financiamientos a campañas del 2011 y 2016 no existe delito de lavado de activos. Desde luego, la base para nosotros es que no ingresó dinero de fuente ilícita.

¿Qué pruebas o testigos van a presentar en el eventual juicio?

Estamos muy remotos de esa posibilidad.

La defensa de los Humala va a presentar a exdirectores de medios como testigos...

Los representantes de medios de comunicación en nuestro caso ya han declarado y han sustentado con información contable. Hasta la radio más chiquita del país ha ido a declarar.

¿Son medios impresos, radiales y televisivos?

Todos. Les han pedido facturas y que lleven sus libros contables.

¿Keiko Fujimori piensa postular a la presidencia en 2020 o 2021?

El principal interés de Keiko está en volver con sus hijas. Ella piensa mañana, tarde y noche en sus niñas. Y el único propósito que quiere es ir con su familia. Luego se analizará todo lo demás.

¿No comenta con Keiko Fujimori sobre coyuntura política?

Si, comentamos las noticias, pero son muy pocas veces. Conversamos más de temas personales y temas de la investigación.

¿Keiko Fujimori sigue coordinando su bancada y toma decisiones?

No. Cada congresista responde por las decisiones que tomen.

¿El TC liberará a Keiko como ya hizo con los Humala?

No perdemos la fe de encontrar justicia para Keiko en algún momento.

¿Qué harán si se rechaza el recurso de habeas corpus?

No descartamos ir a instancias internacionales.

Keiko también es investigada por el caso Joaquin Ramírez…¿Cómo va eso?

Sí, estamos en etapa de investigación preparatoria, pero es reprochable que ella sigue siendo indagada sin que aparezca el audio de la denuncia. En plena campaña del 2016 sacaron el testimonio de un piloto que supuestamente tenía un audio y que en el se escucha decir a Joaquín Ramírez que Keiko le dio US$ 15 millones para lavarlos.

¿No hay ningún audio?

A más de 3 años, no se presenta dicho audio. El único audio que presentó el señor es cuando hace sus necesidades básicas. Lo hemos interrogado por 8 horas al señor Jesús Vasquez en Miami y no puede contestar bien las preguntas

¿Quién le paga sus honorarios?

Fuerza Popular. El representante legal me paga.