La abogada de Keiko Fujimori, Giuliana Loza, aseveró que la ley de financiamiento de partidos políticos aprobada por el Congreso hace algunas semanas no puede considerarse un elemento de obstaculización porque no beneficiaría a su patrocinada.

"Ese elemento [la ley de financiamiento de partidos políticos] no constituye un acto de obstaculización a la investigación [...] Ha sido aprobado por varias bancadas, no solo por Fuerza Popular, y si así hubiera sido, tampoco implica un acto de obstaculización porque los congresistas no están impedidos de hacer determinadas reformas", sostuvo en una entrevista con RPP.

"Además, esa ley no beneficia a Keiko Fujimori. No sé de dónde salió aquel argumento que dice que esa ley beneficia a Keiko Fujimori. La imputación de Keiko es otra y nuestro argumento es que aquello que se le imputa no termina siendo típico, vale decir que el hecho no se subsume en la norma penal de lavado", señaló.

En otro momento, Loza consideró que la fiscalía no supo responder sus argumentos en la audiencia de apelación a la prisión preventiva en contra de la lideresa de Fuerza Popular, puesto que "terminó diciendo que en base a inferencias" se vincula a Fujimori Higuchi con una red dedicada al lavado de activos.

"Creo que para nosotros fue un muy buen debate, porque creo que la fiscalía no supo responder a una interrogante crucial que era uno de los argumentos centrales para nosotros, que es el elemento de convicción que vincularía a Keiko con Lavado de Activos", manifestó.

"Al final la fiscalía terminó diciendo que eran inferencias. Entonces, ¿a una persona se le puede tener privada de su libertad 36 meses en base a inferencias?", cuestionó.

La ex candidata presidencial se encuentra privada de su libertad desde el 31 de octubre, cuando el juez Richard Concepción Carhuancho dictó 36 meses de prisión preventiva en su contra por integrar una presunta organización criminal dedicada al lavado de activos al interior de Fuerza Popular.

Como se recuerda, este sábado la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional llevó a cabo una audiencia en la que evaluó el recurso de apelación presentado por Fujimori Higuchi contra la orden de prisión preventiva en su contra.

Al culminar la misma, el tribunal informó que podrá expedir la resolución en el plazo que indica la ley —48 horas—, pero tratará de ajustarse lo más posible al plazo.