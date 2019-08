El vocero de la Bancada Liberal, Gino Costa, no se mostró sorprendido tras el distanciamiento de la vicepresidenta Mercedes Araóz debido a la propuesta de reforma constitucional de adelanto de elecciones del presidente Martín Vizcarra.

Costa consideró que Aráoz, como vicepresidenta, debió permanecer en silencio y no hacer pública su discrepancia con la propuesta.

“[Mercedes Aráoz] ya venía expresando diferencias con el presidente Vizcarra en lo que son los temas económicos, como la lucha contra la corrupción y a mí no me sorprendió del todo [su actitud sobre la propuesta de adelanto de elecciones], porque sabía que no estaban completamente sintonizados, pero como vicepresidenta, aunque no esté de acuerdo, debió mantenerse callada sobre esto y no hacer de esto un tema político. Esa es la conducta que me hubiera gustado”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

También consideró que la vicepresidenta debería descartar públicamente algún interés en la Presidencia. Costa dijo que, en caso ella asumir la Presidencia, sería una fórmula que no contaría con respaldo ciudadano.

“Ella se está presta a que la critiquen por ser la carta de quienes quieren vacar al presidente o forzar su renuncia. No sé si lo hará [una declaración pública], pero si no lo hace va a quedar claro que no le disgusta esa posibilidad, aunque sea muy minoritaria en términos ciudadanos [de asumir una presidencia]”, precisó.