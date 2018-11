Gilbert Violeta renuncia a la presidencia del partido Peruanos por el Kambio

El congresista Gilbert Violeta aseguró que presentará su renuncia a la presidencia del partido Peruanos por el Kambio luego de haber dejado la vocería de la bancada en el Parlamento y de haber perdido a tres de sus integrantes en los últimos días.

"Cuando Pedro Pablo Kuczynski (PPK) toma la presidencia de la República, automáticamente pide una licencia y yo paso a la encargatura de la presidencia (de Peruanos por el Kambio). Yo dejo ahora la presidencia", confirmo en una entrevista a ATV.

Gilbert Violeta detalló que presentará una carta al ex presidente PPK para que decida si suspende la licencia que pidió en el 2016 para asumir el cargo que dejará vacante, o si dejará que Salvador Heresi, actual secretario general de Peruanos por el Kambio, asuma el cargo. El parlamentario no precisó cuándo entregará la misiva.

"Yo no puedo nombrar a nadie. Lo que yo puedo hacer es respecto a mi persona y lo que corresponde a mi persona es renunciar a un cargo en el que estoy por encargatura", comentó.

El parlamentario recordó que la última elección que se llevó a cabo en Peruanos por el Kambio para constituir su Comité Ejecutivo Nacional fue en el 2014 y la vigencia de esta decisión se vence en julio del 2019. En esa oportunidad fue que se nombró a PPK como presidente, a Gilbert Violeta como vicepresidente y a Salvador Heresi como secretario general.

"A mí no me hace el cargo. No me voy a enquistar en un cargo ni de presidente ni de coordinador de la bancada. Estoy abogado a mi trabajo parlamentario y ahora, si el señor Salvador Heresi quiere trabajar, bienvenido es", añadió Gilbert Violeta posteriormente en declaraciones a Radio Santa Rosa.

Previa a la renuncia de Gilbert Violeta a la vocería de la bancada Peruanos por el Kambio, se registraron tres renuncias sucesivas en este grupo parlamentario que ahora cuenta con solo once miembros: Guido Lombardi, Salvador Heresi y Patricia Donayre, que ahora son no agrupados.