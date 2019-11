Gilbert Violeta, actual presidente del partido político Contigo (ex Peruanos por el Kambio), aseguró que la decisión de su agrupación es que los integrantes del Parlamento disuelto que integraron esta bancada, participen del próximo proceso electoral convocado para enero del próximo año.

“La decisión colegiada que hemos tomado es que los congresistas deberían participar en el proceso [electoral] […] Le hemos pedido a nuestros congresistas, a Janet Sánchez por el Callao, que lo haga; al congresista Juan Sheput, que lo haga; a Salvador Heresi, que lo haga, porque hay una necesidad de dar una batalla política de representar ideas, de defender una propuesta de gobierno y ellos han accedido”, afirmó este domingo en RPP.

Agregó que Juan Sheput, Janet Sánchez y Salvador Heresi “van a ir en la lista” en los próximos comicios y que espera que retornen a sus funciones en el nuevo Legislativo.

“Van a ir en la lista a este proceso electoral y esperemos que entren y revindiquen el nombre del partido y nuestras propuestas y que estemos ahí, para dar una batalla democrática como corresponde”, indicó Violeta.

El también integrante de la Comisión Permanente detalló que, pese a esta disposición del partido Contigo, él ha solicitado no formar parte del proceso.

“Yo he comunicado a mi partido, y agradezco al Comité Ejecutivo Nacional que haya entendido mi decisión, de no postular en este proceso electoral. En el futuro, veremos si es necesario”, señaló.

Indicó que tomó esta decisión ante el encargo que asume dentro de la agrupación política como presidente, por lo que se dedicará a trabajar en la estructura partidaria.

“Yo estoy actualmente como presidente de la organización política, por lo tanto, […] no me parece muy serio de mi parte ahora dedicarme al Parlamento cuando hay una necesidad de trabajar toda la estructura partidaria de cara a esos procesos electorales. Así que yo no postulo en esta oportunidad y en el futuro, veremos. No tengo ninguna decisión al respecto”, manifestó.

-“JNE debería pronunciarse sobre reelección”-

Gilbert Violeta exhortó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a pronunciarse sobre la reelección de congresistas como parte de un proceso electoral transparente. Precisó que este tema corresponde a todos los partidos.

“El JNE debería pronunciarse porque este es un tema que no corresponde solo a una persona, es transversal a todos los partidos, por lo tanto, es una regla de juego en este proceso electoral. El JNE no debería dejar que haya una observación, una impugnación a una lista para esperar pronunciarse, el Jurado debería hacerlo ahora y debería decir con total transparencia si los congresistas del periodo 2016-2021 pueden o no hacerlo [postular] y eso creo que le haría bien a este proceso electoral. Esta suerte de secretismo en el que está cayendo el JNE no me parece apropiado”, dijo.