La gerenta de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Lima, Isabel Ayala, se refirió a la denuncia que pesa en su contra respecto a un presunto tráfico de influencias y mencionó que si bien es cierto los audios son auténticos, la conversación estaría incompleta. Ayala es acusada de ofrecer reuniones con el alcalde de la capital, Rafael López Aliaga, a cambio de recibir 18 toneladas de víveres.

“Sí, claro, (los audios son auténticos), porque es una conversación con la señora María Arias. Obviamente que los audios son cortados. No es toda la conversación. En la investigación voy a exigir que pongan todo el audio, porque no es que yo esté solicitando un apoyo. Ya el apoyo lo habían coordinado con el gerente de EMMSA “, declaró en RPP.

“En este caso, el alcalde y el gerente municipal están al tanto todos los días de la recolección. No es algo que no se ha sabido. Y la gran diferencia que tenemos con lo que ha pasado con el regidor Julio Gagó, que me parece esto una cortina de humo para tapar lo que sí, para mí, éticamente se ve mal, es que esta recolección que yo coordino, que ni siquiera voy y recojo yo, lo recoge EMMSA y Programas Alimentarios, porque ese día yo tenía una actividad, el Día de la Madre. En este caso, estas publicaciones no han salido en mi Facebook personal, sino en el de la Municipalidad de Lima. Está todo registrado como corresponde. No hay un tema de aprovechamiento personal”, agregó.

Ayala indicó que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, le ha brindado su apoyo, ya que reconoció el valor de su trabajo.

“He sentido el respaldo total desde el momento en que ocurrió esto, porque él sabe de la calidad de trabajo que vengo realizando. Esta recolección, en mérito de una coordinación, se ha realizado a través de Emmsa. Mi tema de coordinar han sido los detalles. Ha sido totalmente transparente. No ha habido un tema de llevar a otro lado que no sea Villa María del Triunfo”, finalizó.

¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de dscto. en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí ¿Aún no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí.