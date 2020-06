El fiscal superior, Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato, presentó ante la Corte Superior de Justicia el recurso de casación contra la resolución que declara infundado el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra el empresario chileno Gerardo Sepúlveda en el marco del caso Odebrecht.

Según el documento, se solicita declarar “fundado el recurso de apelación” interpuesto por el Ministerio Público y revocar la resolución que rechazó el pedido de prisión preventiva contra el investigado por el presunto delito de lavado de activos.

“Impongan la medida de coerción personal de prisión preventiva por el plazo de treinta y seis meses contra el investigado Gerardo Sepúlveda Quezada en los que se le sigue por el delito de lavado de activos en agravio del Estado”, se lee en el oficio.

Asimismo, solicita se ordene su “inmediata ubicación, captura e internamiento en un establecimiento penitenciario”.

Como se recuerda, la Sala Penal Anticorrupción declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, mediante el cual se solicitó la variación de la medida de comparecencia con restricciones por la de prisión preventiva contra el exsocio de Pedro Pablo Kuczynski en la empresa Westfield.

Gerardo Sepúlveda responde

Al respecto, el empresario chileno Gerardo Sepúlveda consideró que el recurso interpuesto por el fiscal Rafael Vela responde a una acción “persecutoria” en su contra.

“Esta es una acción más, persecutoria, no investigativa de la fiscalía. Yo ya tengo dos fallos más a mi favor que dicen que puedo seguir en libertad; sin embargo, esta obsesión que al final yo no sé en qué se basa, en egos, no sé, pero es claramente una cacería”, afirmó este miércoles en una entrevista a Canal N.