El exgobernador regional del Callao Félix Moreno fue capturado por la Policía en Cieneguilla, luego de estar prófugo por diez meses de la justicia. En exclusiva, la fiscal Geovana Mori, del Equipo Especial Lava Jato, dio un balance de la investigación que tiene contra Moreno por los sobornos de Odebrecht.

Usted pidió prisión preventiva contra Moreno por el caso Costa Verde…

Sí. También se pidió prisión preventiva para nueve personas del comité del proceso de licitación y otros funcionarios de la unidad usuaria de infraestructura y otros más que tienen la condición de no habidos.

¿Están prófugos de la justicia?

Así es, funcionarios de la gerencia general. Por ejemplo, el señor (Marco Antonio) Palomino Peña.

¿Jorge Barata fue quien reveló el pago de coimas de Odebrecht para Félix Moreno?

No. La información la proporcionó Ricardo Boleira, superintendente de Odebrecht en el 2013. Hicimos nuestro requerimiento de prisión ante el Poder Judicial y no se nos aceptó. No recogieron nuestros argumentos de la peligrosidad de esta persona, así como el de la obstaculización que veníamos advirtiendo.

La Sala de Apelaciones revocó en enero ese fallo y ordenó 18 meses de prisión preventiva…

Sí. Finalmente, fue corregida esa decisión, pero ante una evidente sentencia que tuvo el señor Moreno por otro caso (ver infografía).

Moreno estuvo prófugo de la justicia por diez meses…

Nosotros, como Fiscalía, hemos cumplido con hacer las investigaciones correspondientes, incluso hemos allanado la casa de Félix Moreno la vez que nos dieron información de que él se encontraría en su vivienda, y pedimos autorización al juez. Pero no lo encontramos.

¿Qué se le imputa al exgobernador del Callao?

En este caso de Costa Verde, hemos postulado un pacto colusorio que también fue recogido por los demás funcionarios del Gobierno Regional del Callao, porque en el marco de su competencia funcional, ellos habrían también viabilizado este pacto.

¿Qué significa eso?

Es decir, la modificación de las bases, los ajustes de las bases para favorecer a la empresa en la etapa de ejecución. Es también la prórroga de los plazos, la modificación, pago de adicionales, porque incrementaron el valor de la obra. Advertimos que eso fue un pacto inicial y eso ocurre en todo el proceso. Entonces, recogiendo todo ello, ampliamos la investigación a la ley de crimen organizado.

¿Félix Moreno sería el líder la organización?

Félix Moreno sería el líder de la organización criminal y los funcionarios serían miembros de menor rango.

¿Cuáles son las pruebas con las que cuenta?

En nuestro pedido de prisión preventiva, producto de los allanamientos que hicimos y la incautación de los equipos móviles, revelamos una concertación. Esta organización criminal no ha cesado su actividad, ha permanecido en el tiempo.

¿Sigue vigente la organización, pese a que los investiga?

Así es. Se advierte que ellos se ponen de acuerdo para establecer su defensa legal. Eso se advierte en la investigación: todos callan, nadie habla; vienen, suspenden diligencias. Incluso se ha detectado un chat de defensa legal que tienen los mismos investigados. Por eso se pidió la prisión preventiva.

¿Qué diligencias tiene pendientes?

Estamos a la espera de una pericia contable. Se ha ordenado la pericia de ingeniería. Ya se ha sometido al contradictorio de la investigación, solo estamos a la espera de la pericia contable para que se pueda establecer el perjuicio económico.

¿Se refiere a los daños hechos al Estado por los delitos?

Sí, porque si planteamos el delito de colusión agravada, este tiene que estar sujeto a una pericia. Estamos esperando a los peritos.

¿Cuándo presentará la acusación contra Félix Moreno y sus exfuncionarios?

Como hemos ampliado la investigación a organización criminal, a efectos de que no se argumente la vulneración de derechos fundamentales y se tiene que ser escuchado a efectos de ese extremo, estimo que la acusación se presentará en enero, aproximadamente.

¿El empresario israelí Gil Shavit es colaborador eficaz?

Sí. Aún no hay un pronunciamiento final respecto a su situación. Una vez que se establezca, luego de eso se puede determinar si logra una sentencia de colaboración o si va a juicio.

La Cifra

36 millones de soles embargó Procuraduría en tres casos que involucran al exgobernador. Moreno no tiene bienes a su nombre, sino registrados a nombre de su esposa.