El candidato presidencial del Partido Morado, Julio Guzmán, se pronunció en contra de la exclusión de George Forsyth (Victoria Nacional) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular) porque los peruanos “quieren elegir en las urnas”.

Desde Piura, el postulante se mostró a favor de una reforma electoral que simplifique los procesos y sean los ciudadanos quienes decidan en las urnas y no el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“En primer lugar no soy partidario que excluyan a nadie. Me parece que debería haber una reforma electoral en donde se deberían de simplificar los procesos porque los peruanos quieren elegir en las urnas, no que sean las autoridades que estén excluyendo candidatos. Esa es mi posición y la he dicho hace un tiempo”, expresó.

Sobre la eutanasia, indicó que el Partido Morado, a través del congresista Gino Costa, ha promovido una iniciativa legislativa solo en los casos donde exista una enfermedad terminal o “profundo dolor”.

Por otro lado, dijo que las empresas privadas no podrían comprar vacunas contra el COVID-19 y aplicarlas gratuitamente, tal como lo dijo su contendora de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Cabe indicar que Julio Guzmán recorrió en caravana varias zonas de la ciudad de Piura, donde incluso probó el tradicional plato malarrabia.