George Forsyth, candidato presidencial de Victoria Nacional, destacó la importancia de que el próximo gobierno elegido se prepare para los aumentos de contagios de coronavirus (COVID-19) al manifestar que “nos vamos a enfermar” tal y como ocurrió con él.

”La realidad es que nos vamos a enfermar. Yo no sé cómo tardé tanto porque estuve en mercados, albergues y casas. Nos vamos a enfermar y hay que estar preparados. Hay que comprar equipamientos, salir de forma desesperada a comprar la vacuna. Es importantísimo”, dijo en declaraciones a Latina.

George Forsyth confirmó este domingo que dio positivo en una prueba para detectar coronavirus, por lo que señaló que permanece aislado, sin participar en actividades de campaña y sin poder acudir a votar este domingo 11 de abril.

George Forsyth: “Me encuentro bastante mejor, estuve cinco días con fiebre de 39 grados” (VIDEO) - Correo

El exalcalde de La Victoria detalló que en los últimos días ha mejorado su estado de salud, luego de estar unos 5 días con una fiebre de unos 39 grados. Todavía está acatando el aislamiento por coronavirus, pero manifestó que ya puede salir de su cama.

“Ha sido bastante doloroso y complicado, pero ya estoy saliendo adelante”, comentó.

Forsyth insistió en la necesidad de implementar plantas de oxígeno y distribuir medicinas entre todos los ciudadanos que sufran del coronavirus.

“Yo me estoy mejorando con hidroxicloroquina y azitromicina, pero es mi caso [...] La vacuna va a demorar y esto es lo que tenemos que entender. Hay que tratar a la población para que no llegue al caso de usar oxígeno. No creo que yo llegue a esos niveles porque he hecho tratamiento”, precisó.