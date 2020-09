El alcalde de La Victoria, George Forsyth, aseguró que evalúa una posible afiliación partidaria a la agrupación Restauración Nacional, al parecerle “sumamente interesante”. Esto tras ser consultado sobre su posible candidatura en el próximo proceso electoral convocado para el 11 de abril del 2021.

“Restauración Nacional me parece importante, me parece importante para hacer política pertenecer a un partido. Yo no pertenezco a ningún partido, entonces, es una opción sumamente interesante de la cual hablaremos quizá en estos días”, afirmó en América Televisión.

George Forsyth indicó que está “analizando” las opciones de las agrupaciones que lo han invitado a participar en sus filas. Sin embargo, destacó también que está “metido” en su gestión como burgomaestre.

“Yo lo he comentado en su momento, me han buscado muchos partidos y uno siempre agradecido de que te inviten a compartir quizás un cambio, ahí estamos justamente analizando, pero te digo la verdad, estoy tan metido en este tema que queremos que esto salga bien”, señaló.

El alcalde resaltó que su evaluación está centrada en la participación de un partido político, ya que esto forma parte de una primera etapa a fin de tener una visión de país.

“[¿Hay posibilidad?] Por supuesto, de participar en un partido, de eso estamos hablando, la primera etapa es participar en un partido que me parece importante para tener una estructura, una visión de qué cosas hacer para el país”, dijo.