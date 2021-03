El candidato presidencial de Victoria Nacional, George Forsyth, dijo que debe volver a implementarse la reelección de congresistas y alcaldes, tras indicar que en el ejemplo de las autoridades locales que cumplen su cargo sin posibilidad de volver al puesto de manera inmediata, cuatro años “no alcanza”.

“[¿Promovería la reelección, de alcaldes por ejemplo?] Se tiene que dar porque tiene que haber continuidad en el trabajo y los congresistas. Ahora no reeligen a las autoridades pero sí debemos tener la potestad de elegir a los pocos que sí hacen bien las cosas para que tengan continuidad”, dijo en una entrevista a RPP.

“[¿La reelección de congresistas?] Se debería dar también, porque los peruanos no reelegimos”, precisó.

George Forsyth aclaró que la reelección no alcanzaría al cargo de presidente de la república. “No, a nivel presidencial no creo que se deba manejar, pero los peruanos debemos poder tener el poder de que la gente continúe o no dependiendo de su desempeño. Si no son buenos, vamos a elegir para que se vayan”, aseguró.

El candidato de Victoria Nacional reiteró, de otro lado, que si es elegido buscará trabajar con el Congreso que salga elegido, por lo que exhortó a la ciudadanía que si no vota por su partido político para el Parlamento, que voten de manera responsables “por los mejores”.

“Los congresistas, si llegan al poder, es porque el pueblo los eligió y quiere que los representen. Hay que trabajar con todos, no podemos elegir a dedo con quiénes trabajar o no”, concluyó.