Más cuestionamientos al gobierno del presidente Pedro Castillo. El dominical “Cuarto Poder” reveló que Alejandro Sánchez, hombre de confianza del mandatario, ofreció primicias para evitar la difusión del reportaje sobre visitas secretas en Breña.

La relación entre Castillo y Sánchez data desde el 2017 durante la huelga que acató un sector del magisterio. En señal de “apoyo”, el empresario puso a disposición su casa ubicada en Sarratea, en el distrito de Breña.

Luego, cuando fue candidato a la presidencia, Sánchez volvió a ofrecerle la vivienda a Castillo. En la campaña también pagó S/5 mil durante tres meses por el alquiler del local de campaña de Paseo Colón.

Incluso Sánchez confesó que vendería sus acciones de la empresa Aldalab S.A.C. si es que el jefe de Estado le ofrece un cargo público.

La llamada

Alejandro Sánchez, dueño de la hoy conocida casa de Breña, 27 de noviembre, Alejandro Sánchez llamó a Christian Sotomayor, productor periodístico, para solicitar que no se emita el reportaje anunciado sobre las reuniones secretas en Sarratea.

Sánchez le hace saber al periodista que no está “muy enterado” del informe, pero que le “han pedido consultar” al respecto.

En otro fragmento del audio Sánchez ofrece dar “titulares” y “primicias”. El periodista le insiste en que han querido obtener un descargo de Castillo a través de su secretario de Palacio, Carlos Jaico, pero no hay réplicas.

“Hermano, yo te voy a hacer el nexo. Creo que vamos a hacer buenas cosas y darle titulares. Pero apóyanos con esto, ya no lo saques”, señala Sánchez entre ruegos.

En la conversación además el empresario cuenta que el presidente siente que la prensa “le ha hecho mucho daño”.

El periodista vuelve a insistir que no encuentra respuesta de funcionarios cuando la prensa desea obtener información, a lo que Sánchez admite que “hay ineficiencia de la gente de adentro”.

“El presidente sabe y se están haciendo cambios. Está a la cabeza Carlos Jaico que es un gran profesional”, anotó. Incluso se ofrece a organizar una reunión entre periodistas del dominical y Jaico “pa darle titulares”.

Si bien la jefa del Gabinete, Mirtha Vásquez, dijo el último miércoles que Castillo haría pública la lista con los nombres de las personas a las que despachó en el inmueble de Breña, hasta ahora no lo ha hecho.

Reacción

Alejandro Sánchez reconoció su voz en el audio y adelantó en Latina que esta semana su abogado presentará una denuncia contra los periodistas autores de la nota ante el Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas del Perú, por grabarlo sin su consentimiento.

Sobre las visitas cuestionadas a su vivienda, respondió que no tenía conocimiento. Dijo que no conoce a la empresaria Karelim López y que -según le comunicaron los sobrinos del jefe de Estado- ella “quería dejarle unos documentos, pero no lo encontró”, dijo.

Según comentó, el jefe de Estado visitaba cada 15 días la casa, y ahora ya no va.

“Tiene un piso y una oficina a su disposición, lo visitan sus amigos, su familia. Qué conversan, no lo sé”, anotó.

Sánchez dijo que durante este gobierno sus empresas no han contratado con el Estado para evitar poner en aprietos a Castillo.

Más sospechas

El 21 de noviembre llegó hasta la casa de Breña un vehículo que pertenece a una empresa propiedad de Moore Llens Brunner y Kenet Llens Brunner del Águila. Según “Cuarto Poder”, la compañía Bruner Consultas y Servicios SAC ganó el 23 de noviembre una contrato de recojo de servicios sólidos del Hospital lll de Iquitos que administra Essalud, por S/ 200 mil.

De otro lado, la empresa CH&S Medilab, que tuvo vínculos con Tania Peralta Sánchez, hermana de Alejandro Sánchez , según “Punto Final”, a fines de octubre ganó un concurso por S/ 110,000 con la Dirección Regional de Salud de Madre de Dios.

Frases del mandatario

“Estoy seguro que están tramando muchas cosas. Saldrán audios, videos y muchos editados, pero lo que no pueden hacer es callarnos y doblegar los esfuerzos”. “Pido no dejarse sorprender por algunas voces que nos quieren hacer caer y creer que estamos imbuidos en actos de corrupción”. “Voy a contarles un secreto (...) estoy haciendo una chanchita, estoy haciendo los ahorros, para salvar a los niños huérfanos del país que voy a sustentarlos en algún momento”. “¿Por qué voy a cerrar el Congreso? Lo que voy a hacer es cerrar las brechas”.

LAS CLAVES

Despido . La gerente de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, Jaqueline Guadalupe Perales Olano, fue separada del cargo. Ella figura entre los funcionarios que acudieron a la vivienda del presidente Pedro Castillo en Breña,

. La gerente de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, Jaqueline Guadalupe Perales Olano, fue separada del cargo. Ella figura entre los funcionarios que acudieron a la vivienda del presidente Pedro Castillo en Breña, Cercanías. Eric Huaymaná Carbajal, quien depósito S/ 20 mil en una cuenta bancaria de Bruno Pacheco, trabajaba para dos compañías de seguridad relacionadas con el empresario Zamir Villaverde García, informó El Comercio.

MTC separa a funcionarias

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que la viceministra de Transportes, Verónica Cáceres, y la directora de la Oficina de Monitoreo, Evaluación e Impacto, Lizbeth Huamán. fueron separadas de sus cargos.

Tomaron la decisión luego de que ambas funcionarias fueron aludidas en un audio que circula en redes.

El MTC no precisó en su nota de prensa detalles del audio en cuestión.

De acuerdo a un audio que circula en redes, se habla del un supuesto cobro de una comisión y se menciona las iniciales SJ, así como de acomodos de puestos en el ministerio .

En el comunicado se informó que a ambas exservidoras se les abrirá una investigación.

Cácerez Fernández negó cualquier acto de corrupción y dijo que no participó en el audio difundido. Ademas, exigió que el el MTC se rectifique