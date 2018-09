El reconocido chef peruano Gastón Acurio descartó que vaya a ingresar a la política, pese a que muchas veces se ha especulado con una candidatura presidencial.

"Yo nací para ser cocinero y me entrenaron para ser político. Algunas veces la gente piensa que tengo aspiraciones políticas, cuando la verdad es que yo hago política desde el territorio para el nací, que es la cocina", señaló.

En el programa "Nada está dicho" de RPP Televisión, Gastón Acurio consideró "una irresponsabilidad" y "una travesura irresponsable" haber coqueteado con la posibilidad de postular a algún cargo político en las elecciones.

Recordó que su padre fue senador de la República cuando tenía 12 años y que no dormía hasta que llegara a su casa en el trayecto desde el Congreso de la República.

"No sabía que había personas que se lo podían tomar en serio [su candidatura] y les pido disculpas, me arrepiento de eso. La verdad, no va a ocurrir jamás que participe de la vida política", sentenció.