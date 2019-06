García Belaúnde: El presidente Vizcarra está chantajeando al Congreso con la reforma política

El congresista Víctor Andrés García Belaúnde (Acción Popular) afirmó que el presidente Martín Vizcarra no puede interpretar la cuestión de confianza como no otorgada en caso los proyectos de la reforma política del Ejecutivo no se aprueben en determinado sentido.

Esta mañana, al ser consultado sobre qué ocurriría si dichos proyectos “se pervierten”, el jefe de Estado afirmó que en ese caso tomarán la confianza como no otorgada “y actuarán de acuerdo a ley”, dejando la puerta abierta a una disolución del Congreso.

Para García Belaúnde, se trata de una amenaza de golpe de Estado y una actitud antidemocrática y anticonstitucional del mandatario, porque estaría hablando de una “cuestión de confianza retardada”, que puede interpretar de acuerdo a su criterio.

“Es lo que yo he sostenido siempre, que era mejor no darle la confianza al Gobierno, porque íbamos a estar chantajeados constantemente… Esto es una advertencia que hace el presidente, usando el chantaje como instrumento político para la disolución del Congreso”, cuestionó el parlamentario en diálogo con Gestión.

En ese mismo sentido se pronunció la parlamentaria Martiza García (Cambio 21), quien afirma que el presidente está realizando una interpretación errónea de lo que señalan la Constitución y la ley.

Consideró que el presidente debe ser prudente en sus comentarios, porque el propio titular del Congreso, Daniel Salaverry, ha extendido el periodo de la legislatura para que se lleve a cabo la votación de los proyectos de reforma política.

“El presidente (Vizcarra) no puede operar en silencio administrativo como una respuesta negativa para el tema de la confianza, bajo ningún punto de vista legal”, declaró la congresista a Gestión.