Galarreta: "no le convendría a Vizcarra disolver el Parlamento, sería riesgoso y lamentable"

El expresidente del Congreso Luis Galarreta (Fuerza Popular) consideró que no hay "motivos suficientes" para interpelar al primer ministro, César Villanueva, y al ministro de Justicia, Vicente Zeballos.

En esa línea, indicó que "a título personal" no suscribiría la moción de interpelación anunciada por la bancada aprista luego que el presidente Martín Vizcarra mostrase su postura en contra de la reforma de bicameralidad pese al voto a favor de su jefe de Gabinete y titular de Justicia.

"Ellos no se han dado por notificados que el presidente los ha dejado mal parados, pero a mí, a título personal, no me parece que sea un motivo para interpelarlos. A mi no me genera el entusiasmo por los motivos que algunos quieren", sostuvo en Agenda Política de Canal N.

En otro momento de la entrevista, el legislador indicó que al mandatario "no le convendría" disolver el Parlamento, puesto que ello sería "riesgoso y lamentable".

"No le convendría al presidente [Martín] Vizcarra cerrar el Congreso, pero siento que tiene alrededor gente que apunta a tener una situación de conflicto con el Parlamento hasta tener una aprobación seguro que le permita patear el tablero, lo cual sería muy riesgoso y lamentable", señaló.

Explicó que por esa razón "ha advertido a la comunidad internacional" debido a las "cosas peligrosas" que ha observado "en los últimos días".

Respecto a las encuestas que revelan un crecimiento en la aprobación del mandatario, Galarreta aseveró que "pegarle al Congreso es popular en cualquier parte del mundo", pero consideró que esa es "una receta muy simplista".

"Pechar el Congreso para cualquiera es popular. Ese accionar del presidente es muy peligroso para la democracia y para lo que pueda pasar en nuestro país", manifestó.

Finalmente, el parlamentario dijo creer "en la unidad del fujimorismo" tras esta crisis generada por la detención de su lideresa y la anulación de los efectos del indulto humanitario al sentenciado expresidente Alberto Fujimori.

"Creo que esta situación que está sucediendo va a servir no solamente para unificar a la familia Fujimori, sino al fujimorismo.", declaró.