El presidente del Congreso, Luis Galarreta , cuestionó al nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos , por haber pedido al Pedro Chávarry que deje el cargo de fiscal de la Nación.

En sus críticas contra el nuevo titular del Ministerio de Justicia (Minjus), Luis Galarreta comentó que esperaba que el presidente de la República, Martín Vizcarra , designara a otra persona que tenga "mucha convocatoria" y "mucho peso".

"Pensé que el presidente, con su enorme preocupación, iba a buscar a una persona de mucha experiencia, de mucha convocatoria, de mucho peso. (Esto último) en el sentido de esos juristas que cualquier ciudadano vea y diga 'Wow, mira el ministro de Justicia que el presidente Vizcarra nos pone en este momento'", señaló Galarreta.

El presidente del Congreso comentó que, a su parecer, Vicente Zeballos no debería opinar sobre la juramentación de Pedro Chávarry como nuevo fiscal de la Nación.

"Debe entender que ahora es ministro y hay autonomía de poderes. Es como que mañana querramos cuestionar al presidente Martín Vizcarra porque (al nombrarlo) hay un sesgo político o porque la ciudadanía buscaba un ministro de mucha convocatoria como un Raúl Ferrero Costa. Alguien así para el momento de crisis del sistema jurisdiccional, alguien de mucho peso como Domingo García Belaunde", añadió.

Luis Galarreta evitó pronunciarse sobre los cuestionamientos que han surgido contra Vicente Zeballos por su relación con sus hijos, en salvaguarda de terceros que puedan verse afectados por estas críticas.

"Hemos tenido un ex presidente que decían que tomaba demasiado, que tenía cosas medio raras, que mentía, que ha fugado por ladrón. Me refiero a (Alejandro) Toledo. Pero de todas esas características horrorosas que tenía [...] la peor fue negar a su hija. Más allá si era coquero, si era borracho, negar a su hija fue lo peor", comentó antes de decir que no opinaría nada específico sobre el aspecto privado de las críticas contra Vicente Zeballos .