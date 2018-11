Fujimoristas y apristas recurren a la CIDH ante la intención de "criminalizar la política"

Los congresistas Cecilia Chacón y Mauricio Mulder remitieron una misiva ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresando su rechazo por la "intención de criminalizar la política por parte del Ministerio Público y el Poder Judicial".

En la misma, se indica que conforme a la Constitución Política, en su artículo 93: los congresistas representan a la Nación. No están sujetos a mandato imperativo no a interpelación. No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones.

Ante ello, ambos parlamentario aseguran que "desconocer el contenido de la Constitución y el Estatuto de la función parlamentaria implica una violación de los derechos fundamentales de representación popular y ello no se puede permitir".

Cabe precisar que esta carta ocurre en un contexto en que los líderes políticos de Fuerza Popular y del Partido Aprista se encuentran inmersos en investigaciones judiciales relacionados al caso Odebrecht.

A lo que se suma el pedido del Poder Judicial para que el Parlamento haga efectiva su condena a cinco años y seis meses de prisión por el caso conocido como 'Gasolinazo' contra el congresista Edwin Donayre.