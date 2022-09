El anuncio que realizó la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, respecto a una priorización del proyecto de adelanto de elecciones por parte de su correligionario Hernando Guerra García en la Comisión de Constitución, parece no encontrar consenso en el bloque fujimorista.

En esta ocasión, Guerra García deslindó responsabilidad y aclaró que quienes priorizan los temas son los integrantes de dicho grupo de trabajo.

“No soy yo el que define una prioridad. El presidente de una comisión es alguien que dirige el debate, pero yo no puedo imponer o quitar un tema. No me parece democrático y será la comisión quien lo decida”, señaló en ATV.

En otro momento, el legislador de Fuerza Popular insistió en que la convocatoria de nuevos comicios es una medida que demora, por lo que dijo confiar en que la salida más rápida a la crisis sea la vacancia presidencial.

Similar posición es la del parlamentario fujimorista Juan Lizarzaburu, quien, a título personal, sostuvo estar en desacuerdo con un adelanto de elecciones, toda vez que como congresista ha venido trabajando de “una forma seria y profesional”.

“El que ha malogrado las cosas es el Ejecutivo, entonces él (Castillo) tiene que irse. Como bancada, todavía no hay una postura (sobre el adelanto de elecciones). Tenemos una reunión el fin de semana y ahí vamos a tratar ese y otros temas”, anotó.

Respaldo

Por su parte, en la previa, el congresista por Fuerza Popular, Jorge Morante, respaldó las declaraciones de Keiko Fujimori e indicó que este anuncio se enmarcaba en un acuerdo anterior de bancada.

“Nuestra lideresa solo ha formalizado públicamente lo que ya se ha conversado. No tenemos problema con un adelanto de elecciones”, destacó en diálogo con Gestión.

EN CORTO

La segunda vicepresidenta del Parlamento, Digna Calle, afirmó que asistirá a la próxima sesión de la Comisión de Constitución para solicitar la palabra y sustentar la viabilidad de su proyecto de ley. “He enviado un documento a Guerra García pidiendo priorizarlo”, remarcó.