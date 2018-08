Fujimorismo espera pruebas contra el fiscal de la Nación para decidir su permanencia

Fuerza Popular no adelantará opinión sobre la continuidad del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, y esperará el resultado del análisis de la denuncia constitucional presentada contra él, antes de pronunciarse sobre su continuidad en el cargo , dijo la legisladora de este grupo político, Milagros Salazar .

"Aquí tenemos la costumbre de generalizar y sentenciar antes de tiempo, pero tenemos que respetar el debido proceso", manifestó en declaraciones a Andina respecto al informe del Ministerio Público según el cual Chávarry sería miembro de "Los Cuellos Blancos del Puerto", organización criminal dedicada a traficar con la justicia.

Salazar recordó que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento tiene a su cargo la indagación de la denuncia contra Pedro Chávarry y ha entregado esa responsabilidad al legislador de Peruanos por el Kambio (PPK), Juan Sheput.

Precisó que este lunes la subcomisión sesionará para iniciar la segunda fase, en la cual Chávarry tendrá la oportunidad de realizar los descargos a los cuestionamientos en su contra.

Subrayó que, en el marco de dicho proceso, deberá determinarse si este alto funcionario es responsable de la violación de artículos constitucionales. En caso esa sea la conclusión, Salazar aseguró que Fuerza Popular "no blindará" a Chávarry y apoyaría su salida.

"Solo en función de los hechos y la evidencia de que se ha infringido algún artículo de la Constitución tendrá que ser separado", agregó.

La legisladora fujimorista evitó comentar el informe del Ministerio Público según el cual Chávarry es miembro de "Los Cuellos Blancos del Puerto" y si ese hecho haría que Fuerza Popular cambien su posición inicial de apoyar su permanencia en el cargo.

Al respecto, dijo que como integrante de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no podría opinar sobre ese hecho, pues podría interpretarse como un adelanto de opinión.

"Nuestra lideresa ha opinado con antelación a este hecho, ha sido una opinión personal, pero eso no quiere decir que nosotros vayamos a tomar partido; esperaremos el resultado de la investigación en el Congreso que no depende de Fuerza Popular, sino de varias bancadas, no vamos a blindar a nadie", añadió.