Fujimorismo dice no temer a cuestión de confianza ni adelanto de elecciones

Un escenario en el que el Ejecutivo solicite al Congreso una cuestión de confianza, lo que pueda desencadenar en nuevas elecciones, no es improbable.

Desde Palacio se manejó un discurso que apunta a ese mecanismo, aunque ha habido marchas y contramarchas (ver cronología).

En las últimas dos semanas, el presidente, Martín Vizcarra, y el titular de la PCM, César Villanueva, coincidieron en no “descartar el pedido”.

Estos apuntes no parecen ser un problema para la bancada de Fuerza Popular. En conversación con Gestión, la vocera alterna de la bancada fujimorista, Karina Beteta, reconoció que dicho escenario “ni siquiera” está la agenda de su agrupación.

“No hemos hablado ni analizado la conveniencia de un adelanto de elecciones”.

En ese sentido, enfatizó que Fuerza Popular no siente temor.

“Y lo digo contundentemente: si el mandatario convoca nuevas elecciones o decide cerrar el Congreso, no tenemos temor. Estamos acostumbrados a recibir este tipo de amenazas y chantajes”, aseveró.

Por su lado, Mario Mantilla, también miembro del fujimorismo, afirmó que los comentarios del Ejecutivo no son “ pertinentes ni responsables”. “No tememos en lo absoluto, pero me parece irresponsable. No lo hemos tocado en bancada”.

Efectos colaterales

Para Mantilla, un adelanto de elecciones debe ser objeto de análisis.

“Debemos discutir si le conviene o no al país porque puede genera inestabilidad política. No es el momento para que el Ejecutivo haga ese tipo de anuncios. El objetivo es que Vizcarra termine su gestión en el 2021”, subrayó a este diario.

En tanto, Beteta comentó que adelantar los comicios perjudicaría económicamente al país.

“La inversión privada se restringiría por la incertidumbre. Se paralizaría”, dijo.

Por lo que reiteró que la agenda fujimorista no contempla “ni la vacancia ni un adelanto de elecciones, ni un golpe de Estado, pero por el otro lado (Ejecutivo) no sé si está claro”.

Más encuentros

Beteta indicó que es necesario un encuentro entre el jefe de Estado y todos los líderes políticos a fin de armar una agenda común. “No es necesario recomendar a Keiko Fujimori asistir a una reunión, pero la iniciativa debe partir del Ejecutivo. Debe ser con sinceridad y sin puñales”, expresó.