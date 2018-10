Fujimori: "Por favor, no me maten. Si regreso a prisión mi corazón no lo va a soportar"

"Quiero decirle a las autoridades y a los políticos (que) por favor no me usen como arma política porque ya no tengo fuerzas para resistir", dijo el expresidente Alberto Fujimori, en sus primeras declaraciones tras la anulación del indulto humanitario que se le fue otorgado en víspera de Navidad, del 2017, por el expresidente, Pedro Pablo Kuczynski.

En un video publicado en sus redes sociales "pidió" al presidente de la República y a los miembros del Poder Judicial que, por favor, "no me maten".

"Si regreso a prisión mi corazón no lo va a soportar, estoy demasiado débil para volver a pasar por lo mismo".

Fujmori concluyó pidiendo que no lo condonen a muerte. "No me condene a muerte, (porque) ya no doy más".