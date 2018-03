Fuerza Popular respaldaría gobierno de Vizcarra, si PPK es vacado

¿Qué pasará en un eventual gobierno de Martín Vizcarra? Para el analista político, Fernando Rospigliosi, de ser vacado PPK, el fujimorismo estaría dispuesto a respaldar un eventual Gobierno del primer vicepresidente.

"Si logran vacar a PPK, ellos (el fujimorismo) serán los responsables de que Vizcarra sea el presidente. Si le va mal (a Vizcarra), ellos pagarían la culpa y, por lo menos un tiempo, tienen que buscar que le vaya bien. Están una posición distinta y eso es lo que era de esperarse, porque ahora no les conviene un adelanto de elecciones", dijo en entrevista con Ideele.

Remarcó que "a nadie le conviene" un adelanto de elecciones, tomándose en cuenta de Fuerza Popular, como fuerza política, "está fracturado".

"A todo el mundo le conviene que Vizcarra asuma y desarrolle un gobierno razonable, de lo contrario pagarían las consecuencias", estimó.

También consideró como poco probable que en un eventual Gobierno de Vizcarra, el partido de Keiko Fujimori participe directamente dado que no le convendría, sin embargo cabe la posibilidad de sea parte del Ejecutivo, con Vizcarra al frente, gente cercana o tolerada por el fujimorismo.

"(¿Cree que hay un acercamiento entre Vizcarra y el fujimorismo?) Puede ser, no lo sabemos, ahora lo que yo no creo que en el caso que Vizcarra se convierta en presidente, en esa eventualidad, los fujimoristas vayan a participar directamente de su gobierno porque no les convendría meterse a un gobierno de esas características, pero sí podría haber gente cercana a ellos, o tolerada por ellos”, argumentó.