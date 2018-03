Fuerza Popular posterga decisión frente a moción de vacancia a PPK

Fuerza Popular mantiene al presidente, Pedro Pablo Kuczynski, con el alma en vilo. Y es que esta agrupación postergó su reunión de bancada para hoy, a partir de las 7 p.m. Así lo confirmó a Gestión la vocera alterna, Milagros Salazar.

Al ser consultada si debatirán la moción de vacancia hoy, manifestó que su bancada está a la espera de que se oficialice el pedido. Precisamente, la moción debe ser presentada hoy ante la Oficialía Mayor del Congreso.

"La agenda por ahora es determinar qué proyectos de ley vamos a impulsar para esta legislatura", detalló Salazar.

Nuevas evidencias

Hasta el cierre de esta edición, la moción de vacancia multipartidaria, que consta de 23 páginas, había conseguido 22 de las 26 firmas que requiere para iniciar el trámite.

Sin embargo, a diferencia de la que se presentó en diciembre pasado, este documento contiene cuatro nuevas evidencias que comprometen al jefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski con la brasileña Odebrecht.

El detalle

La moción contiene información que fue recogida de investigaciones periodísticas y de la carta que envió el Banco de Crédito (BCP) a la comisión Lava Jato.

Precisamente, esta misiva sería la piedra en el zapato de Kuczynski.

¿La razón? Se detalla que el mandatario "fue incluido, en su calidad de presidente de Westfield Capital, como parte del equipo de trabajo en la etapa de propuesta para la asesoría de Transportadora de Gas del Perú S.A.", proyecto vinculado a la constructora brasileña Odebrecht.

Según la moción, ello "demuestra que PPK sí participaba activamente del negocio de sus empresas" en el 2003.

Cabe recordar que, en reiteradas oportunidades, el jefe de Estado negó que existiera vínculos entre él, Odebrecht y Westfield Capital.

"Renuncié a todos los directorios cuando fui nombrado ministro (...) Siendo ministro, Sepúlveda no me pidió nada. Estaba completamente apartado y él no me podía reportar lo que estaba haciendo porque no quería saber", había explicado Kuczynski.

Los cálculos

Si bien los grupos del Frente Amplio y Nuevo Perú mostraron una posición conjunta a favor de la destitución del presidente, este escenario no se replica en las otras tres bancadas.

A pesar de que el vocero de APP, César Villanueva, dijo que su voto sería a favor, horas después ,Richard Acuña y Marisol Espinoza tocaron el tema con pinzas e indicaron que iban a debatir al interior de su agrupación.

"Aún no hemos decidido como bancada (si apoyaremos la moción). Sé que hay parlamentarios que quieren firmar. Tenemos que analizar el texto", dijo Acuña.

Hace dos días, el aprista Mauricio Mulder sostuvo que su bancada se reuniría para consensuar una postura.

Lo mismo sucede en Acción Popular, aunque precisaron que prefieren esperar los descargos de PPK ante la comisión Lava Jato, el 16 de marzo. Hasta el cierre de esta edición se desconocía las posturas de las tres bancadas.

Desde el Ejecutivo, los ministros de Vivienda y Salud, Carlos Bruce y Abel Salinas, se mostraron confiados en que la oposición no conseguirá los 87 votos.

Otro sí digo

Las cifras. De acuerdo al artículo 89 del reglamento del Congreso, luego de conseguirse las 26 firmas para iniciar el trámite de la moción de la vacancia se debe pasar otra valla: tener los 52 votos para que sea admitido a debate. Y, finalmente, se requerirá de 87 votos para declarar la vacancia presidencial. En diciembre del año pasado se logró 79 votos.