Fuerza Popular: Es nuestro deber apartar a Kuczynski del cargo de la Presidencia de la República

Durante la participación de Fuerza Popular en el debate para la vacancia presidencial de Pedro Pablo Kuczynski, el congresista Miguel Torres, insistió en que se encuentran "frente a un presidente de la República que mintió y demostró su incapacidad entre diferenciar el interés público y privado; entre lo correcto y la incorrecto".

"Las mentiras del sr. Kuczynski sistemáticamente fueron descubiertas, no solo porque una empresa corrupta confesó los acuerdos comerciales con el actual mandatario sino porque él mismo reconoció como si se tratara de una travesura haber incurrido en estas faltas de ética y moral", comentó en el Pleno.

Pero lo que más llama la atención - agregó- es que no refleja remordimiento por ello. "Hay quienes quieren hacernos creer que un grupo de mentiras no descalifican a una persona para ser presidente, que no lo convierten en incapaz moral", cuestionó.

En ese sentido, Torres anunció que "consideran como deber constitucional decidir sin dudas ni temores apartar al sr. Kuczynski del cargo de la Presidencia de la República. Estamos convencidos de que efectivamente incurrió en la causal de incapacidad moral permanente", resaltó.

Sobre el pedido de Alberto Borea, abogado del jefe de Estado, de no quitarle el honor a Pedro Pablo Kuczynski, el congresista fujimorista respondió que "si alguien ha mellado ese honor ha sido el propio presidente y, no solo su honor, sino la investidura de la Presidencia de la República", indicó.

Quitar poder

​En otro momento, Miguel Torres dijo que es falso que se esté violando el debido proceso y que ese tipo de excusas solo "evidencian la desesperación de quienes han sido descubiertos".

"Mentir ocultando vínculos con empresas por cuestiones de oportunidad y conveniencia es un acto inmoral. Más inmoral es responsabilizar a otros por nuestros propios actos y más inmoral es culpar a un socio o amigo para salvarse a uno mismo", afirmó.