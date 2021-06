Política







Fuerza Popular no acudirá al Poder Judicial si el JNE rechaza nulidades, sostiene Castiglioni El asesor legal del partido Julio César Castiglioni, señaló que Keiko Fujimori ya indicó que respetarán los resultados electorales y no tienen planeado acudir a otras instancias si no les aceptan las solicitudes.