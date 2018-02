Fuerza Popular: Miguel Elías aseguró que se abstendrá en nueva vacancia presidencial

El congresista de Fuerza Popular , Miguel Elías, sostuvo que de efectuarse un nuevo proceso de vacancia presidencial votaría en abstención.

Indicó que unirse a la moción que proponen el Frente Amplio y Nuevo Perú sería seguirles el juego.

“Todos los martes tenemos reunión de bancada y ahí intercambiamos ideas y posiciones entre los 61 que quedábamos y bueno, mi posición fue esa, no seguirle el juego a la izquierda; que es lo que particularmente veo que se está tratando de hacer”, comentó.

En ese sentido, refirió que no renunciará a la bancada de Fuerza Popular . “Me he manifestado en la interna de que no voy a renunciar al partido, yo soy fundador de Fuerza Popular en Ica, recogiendo firmas con Keiko Fujimori, así que eso es imposible que pueda suceder”, dijo Elías.

Asimismo, descartó que se vaya a unir al bloque de Kenji Fujimori, ya que se encuentra “cómodo trabajando en Fuerza Popular”. “No hay ninguna posibilidad al respecto”, precisó al ser consultado.