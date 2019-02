Fuerza Popular impidió que se vote levantamiento de inmunidad de Edwin Donayre

La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, con los votos de Fuerza Popular, decidió no evaluar este martes la admisión del pedido para levantar el fuero del congresista Edwin Donayre (Alianza para el Progreso) y se proceda a acatar su sentencia de cinco años y medio de prisión efectiva .

Durante el debate, el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, planteó una cuestión previa para exigir que se espere el pronunciamiento de la Comisión de Constitución en este caso.

“Hago el pedido para que pase a orden del día como consulta previa de que se postergue para la próxima semana (el debate) teniendo la opinión de la Comisión de Constitución para ver este caso del congresista Donayre”, solicitó Tubino a la titular del grupo de trabajo, Luciana León (Apra).

Como se recuerda, en diciembre la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria solicitó a la Comisión de Constitución una opinión consultiva sobre la sentencia de 5 años y medio de prisión que impuso el Poder Judicial contra Edwin Donayre por el delito de peculado en el caso 'Gasolinazo'.

“Estamos ante un caso en el cual hemos solicitado por cuestión previa que el caso pase a la Comisión de Constitución y Reglamento porque en el reglamento no está claramente especificado [...] Por usos y costumbres que en este Congreso se ha trabajado, acá siempre se ha trabajado con sentencias ejecutoriadas, no con sentencias en primera instancia”, dijo.

En respuesta, Edmundo del Águila (Acción Popular) y Alberto Quintanilla (Nuevo Perú) se mostraron en contra de este pedido y exigieron que, pese a no contar con el informe de la Comisión de Constitución, se proceda con la votación.

“En el caso del congresista Edwin Donayre, yo quiero empezar señalando que no nos alegra que se haya sancionado a ningún congresista, pero sucede que las resoluciones jurisdiccionales de los organismos constitucionales (…) no están sujetas a votación para ser acatadas e implementadas, sino simplemente se acatan", afirmó Quintanilla.

"En el caso de Edwin Donayre, estamos discutiendo si levantamos la inmunidad de arresto o no para que se aplique una sentencia, una resolución del Poder Judicial, que es un organismo constitucionalmente autónomo. No se discuten sus decisiones [...] Creo que deberíamos ir conforme a ley y la Constitución y no recurrir a blindajes que deterioran la imagen ante el país", añadió el parlamentario de Nuevo Perú.

Sin embargo, Carlos Tubino defendió que "la inmunidad parlamentaria no es un derecho individual sino una garantía constitucional del Congreso", establecida en la Constitución Política el Perú.

Pese a las objeciones, la cuestión previa fue sometida a voto y Fuerza Popular la aprobó con cuatro votos de Carlos Tubino, Francisco Villavicencio, Marco Miyashiro y María Melgarejo. Solo se opusieron Alberto Quintanilla y Edmundo del Águila.

Este último parlamentario pidió que se dé plazo de una semana como máximo para que la Comisión de Constitución se pronuncie sobre el caso de Edwin Donayre, pero no obtuvo el respaldo de la mayoría.