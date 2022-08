La propuesta de adelanto de elecciones ha empezado a dividir a las bancadas del Congreso. Tal es el caso de Fuerza Popular. En julio pasado, la lideresa de dicha agrupación, Keiko Fujimori, se mostró a favor de dicha medida al considerar que es la salida “más rápida”, pese a que se sacrificaría a los actuales congresistas. Esta postura fue respalda por la congresista naranja Martha Moyano,

Sin embargo, Hernando Guerra García, quien preside la Comisión de Constitución, no comparte dicha postura. A su juicio, la eventual salida del presidente Pedro Castillo de su cargo tiene que seguir la vía constitucional.

“Cuando digo constitucional es mirando lo que la señala la Constitución. Ahí dice que la salida del presidente tiene que ser o por suspensión o por acusación constitucional o por vacancia. Y ahí están las causales”, dijo a RPP.

No acepta plazos

El congresista consideró que en una situación de emergencia y excepción se podría evaluar ese escenario; sin embargo, recalcó que uno no debe cambiar la Constitución “porque no consiguió los votos, o porque no se dio la vacancia, o porque perdieron las elecciones”.

“Es en ese orden que la Comisión de Constitución y el Congreso deben actuar y agotar esas vías”, acotó a RPP.

Al ser consultado por el proyecto de ley de la legisladora Digna Calle, no supo dar una fecha para su debate. También rechazó que le impongan plazos, al referirse a la postura asumida por la Asamblea Nacional de Gobierno Regionales (ANGR).

“No son los gobernadores, ni las ONG, ni los obispos los que deciden si habrá elecciones o si se hacen reformas políticas. Pueden sugerirlo, lo que no creo es que puedan dar plazos”, cuestionó.

Otras posturas

Avanza País también se encuentra dividido frente al tema. Por un lado, Adriana Tudela se opone a la propuesta al considerar que “la salida lógica y constitucional a la crisis es la vacancia”; mientras que por el otro Diego Bazán enfatizó que no se aferra al cargo y que planteará en su grupo apoyar el adelanto de elecciones.

Desde Podemos Perú y Acción Popular, que presentará otro proyecto de ley, apoyarán la iniciativa, mientras que APP y Renovación Popular se oponen.