El asesor legal de Fuerza Popular, Julio César Castiglioni, aseguró que los pedidos de nulidad de actas electorales por parte de la agrupación que lidera Keiko Fujimori son aproximadamente 950 y se calcula que contengan cerca de 200 mil votos. Los pedidos de nulidad buscan que no se contabilicen las actas de votación de las mesas donde su rival de segunda vuelta Pedro Castillo de Perú Libre logró una alta votación gracias a supuestas irregularidades.

“Los pedidos de nulidad a nivel nacional que se han resuelto no llegan al 10% y no nos han notificado. No sé como algunos personajes tienen información confidencial y lanzan cifras. Por eso he pedido la estadística al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para tener una cifra exacta. La información al parecer está mezclada. Nosotros tenemos 940 a 950 pedidos de nulidad, es decir 200 mil votos”, dijo.

Recalcó que el personero legal del partido designa a un abogado para dar el informe oral sobre la solicitud ante los Jurados Electorales Especiales (JEE) y cuando apelan ante el JNE, que es la última instancia electoral, también se acredita a un abogado e incluso pueden estar los representantes legales de ambas agrupaciones.

En esa línea, señaló que los JEE vienen realizando un trabajo rápido para resolver estas solicitudes y calculó que en dos semanas – en el mejor de los escenarios- todo este paquete será analizado.

“En dos semanas tendremos las resoluciones de todos los pedidos de nulidad, si los jurados electorales especiales se apuran. Están resolviendo rápido. Eso incluye la apelación al JNE porque están notificando de un día para otro y se puede acreditar un abogado ese mismo día”, indicó.

Asimismo, Castiglioni afirmó que Fuerza Popular está recibiendo el apoyo externo del expresidente del Tribunal Constitucional, Oscar Urviola, y la ex lideresa del Partido Popular Cristiano, Lourdes Flores. Sin embargo, recalcó que ambos hacen un trabajo independiente y no asumen la defensa de Fuerza Popular en este proceso.