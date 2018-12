Fuerza Popular convoca reunión para evaluar situación de Daniel Salaverry

La bancada de Fuerza Popular evaluará, en una reunión de sus congresistas, las acciones que tomarán frente a la posición que ha tomado el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, en contra del proyecto de ley de financiamiento ilícito de partidos políticos.

El congresista Mario Mantilla dijo que varios colegas de su bancada han pedido al vocero, Carlos Tubino, que se convoque a una reunión para poder analizar el pronunciamiento de Daniel Salaverry.

"Hay varios parlamentarios nuestros que han pedido reunión de bancada para tratar el asunto (de Daniel Salaverry). Se han comunicado a voceros para convocar a una reunión. Ojalá que sea el día de hoy, porque estos temas hay que tratarlos con urgencia", indicó en declaraciones a Canal N.

Mario Mantilla evitó pronunciarse sobre la posibilidad de que se aplique alguna sanción contra Daniel Salaverry, como la suspensión o expulsión de Fuerza Popular del presidente del Congreso, especialmente porque se encuentra con licencia.

"No hemos tomado ninguna decisión. Vamos a ver qué dice la bancada", comentó.

A su turno, Karina Beteta dijo estar sorprendida ante la posición que ha hecho pública a través de Twitter Daniel Salaverry, ya que dijo que el presidente del Congreso facilitó el debate al aprobar la circulación de una votación virtual.

"Me he quedado sorprendida con lo que dijo ( Daniel Salaverry). Rechazo que sea una ley nefasta. Podemos discrepar, que estoy de acuerdo o no, que se pueden hacer mejoras. Eso es lo correcto, pero de ahí a tener calificaciones me parece equivocado, más aún cuando antes estuvo de acuerdo", señaló en declaraciones a Canal N.

Karina Beteta también evitó pronunciarse sobre una posible sanción contra Daniel Salaverry. "Tendríamos que tomar una posición en la reunión de bancada", enfatizó.

El presidente del Congreso se pronunció a través de Twitter para anunciar que no respaldaba el proyecto de ley que crea el tipo penal del financiamiento ilícito de partidos políticos, el cual calificó como "nefasto".