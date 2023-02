La presidenta Dina Boluarte continúa con la ronda de diálogos con los líderes y representantes de los partidos políticos del país. En esta oportunidad se reunió con los representantes del Frepap, que recientemente recuperó su inscripción y ya está habilitado para participar en las elecciones venideras.

A su salida de Palacio, el representante del partido, Wilfredo Tenorio, señaló que la presidenta les ratificó que no piensa renunciar al cargo, pese a los pedidos de las bancadas de izquierda, como Perú Libre y el Bloque Magisterial.

“Mas allá de que sea un derecho de la presidenta el renunciar o no, nosotros le hemos dicho que debe escuchar la opinión de los peruanos para que, en ese sentido, se pueda fortalecer la paz y la democracia, y que no continúe la violencia en el país”, enfatizó.

Sin bien reconoció que la Constitución estipula que el periodo de un presidente es por cinco años, el dirigente político consideró que Boluarte debe “tener en cuenta lo que sucede en el país”. “Nosotros le hemos señalado que, ante esta posición que tiene el 70% de la población, que pide el adelanto de elecciones, se tome en consideración esas razones”, anotó tras precisar que los legisladores también deben escuchar los reclamos de la ciudadanía.

Respecto al debate de las propuestas que buscan adelantar las elecciones, que iniciaría en marzo, Tenorio indicó que es necesario que en el país se presenten las condiciones.

“Se habla de elecciones complementarias, que son dos años (de Gobierno). Entonces, elegir a un presidente que asuma al cargo y que después nuevamente se realice un proceso electoral, no seria pues recomendable si queremos mantener la paz y tranquilidad”, aseveró.

Tenorio también reconoció que en el Parlamento no se ha llegado a un consenso para adelantar los comicios debido a que hay un sector que exige un referéndum para consultar la Asamblea Constituyente.

En ese sentido, dijo que debemos considerar lo que está estipulado en la Constitución, por lo que recalcó que dicha propuesta no es posible. “Será posible en la medida en que esté (en la Constitución). Mientras no esté esa posibilidad, desde el punto de vista constitucional no se podrá realizar una Asamblea Constituyente”, remarcó.