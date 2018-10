Frente Amplio: Investigación contra Keiko Fujimori debe seguir "caiga quien caiga"

La bancada del Frente Amplio se pronunció minutos después que se confirmara la detención preliminar de la lideresa de Fuerza Popular , Keiko Fujimori, para exigir que sigan las investigaciones por presunto lavado de activos, tanto en el Ministerio Público como en el Congreso.

"Venimos asumiendo nuestra responsabilidad de acusar caiga quien caiga. Esa siempre ha sido nuestra responsabilidad desde que llegamos a este Parlamento y venimos siendo consecuentes con este tema", aseguró el vocero del Frente Amplio, Humberto Morales, en conferencia de prensa.

El parlamentario cuestionó que las investigaciones que se llevaron a cabo en diversas comisiones han servido para "blindar" a Keiko Fujimori y otros líderes políticos, algo que su bancada cuestionó.

"Hoy el Poder Judicial y el Ministerio Público han decidido detener (a Keiko Fujimori) y no lo hacen por gusto. No se hace al azar. Es porque estas personas investigadas no asumieron una posición a favor del país, sino a favor de un grupo particular", añadió Morales.

En otro momento, el congresista Marco Arana, también del Frente Amplio, advirtió que Keiko Fujimori y su bancada, Fuerza Popular, procederán a victimizarse, algo que no debería proceder porque la decisión ha sido tomada por la fiscalía y el Poder Judicial.

Asimismo, exhortó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que no frustre su sesión luego de la confirmación de la detención de Keiko Fujimori. En la sesión de hoy se espera que se debatan los informes sobre las denuncias presentadas contra Héctor Becerril (Fuerza Popular), el fiscal de la Nación Pedro Chávarry y el ex presidente del Poder Judicial Duberlí Rodríguez.