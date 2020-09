El vocero del Frente Amplio, Lenin Checo, informó a Gestión que su bancada evalúa presentar una moción de censura contra los integrantes de la Mesa Directiva del Congreso, encabezado por Manuel Merino de Lama, de Acción Popular.

“Es un tema que vamos a revisar, pero hasta ahora no tenemos nada definido. Nos reuniremos para tomar una decisión en bloque. El lunes a primera hora lo anunciaremos y, de ser el caso, dialogaremos con las demás bancadas para que se sumen”, indicó

El legislador calificó de desafortunadas las respuestas que dio Merino ante la prensa, luego que se conociera sus llamadas a altos mandos de las Fuerzas Armadas “para dar tranquilidad” antes del debate de la admisión de la vacancia contra el presidente Martín Vizcarra.

“Del mismo modo, no entendemos cómo el premier Walter Martos habla de la independencia de las Fuerzas Armadas cuando lanza su mensaje flanqueado de los jefes y comandantes. O sea, es totalmente irresponsable, cree que está jugando con algo propio. Todo esto desnuda la precariedad de la institucionalidad democrática del país”, cuestionó

En la misma línea, Mirtha Vásquez lamentó que el titular del Parlamento no haya coordinado con las bancadas antes de llamar a las Fuerzas Armadas.

“Llamar e invocar a las fuerzas castrenses es un acto gravísimo en medio de una democracia (…) para nosotros, es un hecho grave más aun teniendo en cuenta lo que él mismo dice, que los llamó antes de la moción de vacancia. Es una situación que termina por agravar más el asunto cuando él invoca a las fuerzas castrenses, porque ni siquiera, en su hipótesis, se sabía si había una crisis con la Presidencia de la República. Sus explicaciones de ninguna manera me resultan convincentes”, indicó la legisladora del bloque de izquierda a RPP.

Al cierre de la edición, dicho grupo parlamentario se reunía para adoptar una decisión.

¿Qué dicen las demás bancadas?

Para el vocero de Acción Popular, Otto Guibovich, no hay ninguna irregularidad o hecho delictivo en la llamada realizada por Merino.

“(En la llamada) no hay delito de sedición, no sé qué están hablando de sedición. Manuel Merino jamás me ha insinuado llama aquí, llama allá. Yo creo vivamente en la ética y en la moral de Merino”, enfatizó a RPP.

No obstante, se mostró a favor de que se levante el secreto de las comunicaciones al titular del Parlamento, en aras de transparencia. “Quizás hubiera sido más prudente no llamar”, alegó.

Por su parte, Carmen Omonte, de APP, recalcó que lo más importante es que se aclare si en dicha comunicación se abordó realmente el tema de la vacancia presidencial.

“Tenemos dos versiones en este momento. La primera, que es la de IDL-Reporteros, señala que el presidente del Congreso llamó a los altos mandos militares para mencionarles esta posibilidad de vacancia y, ahora, hemos escuchado al mismo Merino, quien niega haber usado el término de vacancia (…) si Merino dice la verdad no existe ningún atisbo de intento de golpe y esa narrativa queda deslegitimada; sin embargo, el comandante de La Marina debería aclarar sobre lo que hablaron realmente. Sin ello no es posible juzgar adecuadamente”, enfatizó a Gestión.

Zenaida Solís, del Partido Morado, calificó de insólito que Merino haya llamado a las Fuerzas Armadas para dar “tranquilidad”, tal como él afirmó.

“¿Un presidente del Congreso por qué le tiene que dar tranquilidad a las Fuerzas Armadas?, ¿es su función?, ¿estaba sintiendo que estaba provocando intranquilidad? No me parece pertinente esa explicación”, cuestionó.

Desde Somos Perú señalaron que la comunicación entre Merino y el comandante de la Marina fue un despropósito; no obstante, indicaron que no encuentran ningún delito o hecho grave.

“El señor Manuel Merino, en forma oportuna, convocó a una conferencia para responder por la denuncia. Estas declaraciones, sin son objetivas o reales, se verán en su momento, pero de que hubo un error ahí, lo hubo. No ha sido oportuna la llamada; sin embargo, con la respuesta que dio no se nota que haya habido algo ilícito e irregular”, dijo Luis Dioses, portavoz de dicha agrupación.