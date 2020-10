Aún continúan las pugnas en el Frente Amplio. El excongresista y dirigente del partido, Hernando Cevallos, reveló que ayer en el congreso de la organización se eligieron como precandidatos presidenciales a Humberto Morales, Selene López y Zenaida Colonia.

En diálogo con Gestión, contó que ahora estos dirigentes tendrán que pasar por una elección interna en este mes para que, finalmente, se defina al candidato al sillón de Pizarro.

En ese sentido, adelantó que el Frente Amplio no reconoce la designación de Marco Arana como precandidato en el congreso que realizó los días 26 y 27 de setiembre.

Según Cevallos, el líder del partido tendrá que dar sus explicaciones ante la Comisión de Ética, pues la Comisión Política acordó que el pleno oficial se lleve a cabo los días 29 y 30 de setiembre.

Bajo esa premisa, sostuvo que Arana no podrá participar en las elecciones internas con los otros tres compañeros, pues no ha sido elegido por ningún congreso del partido.

“Marco Arana no ha sido designado como precandidato. No veo cómo va poder postular en las internas. No fue al congreso y no es parte de la terna que eligió el congreso”, comentó a Gestión.

Manifestó que la actividad partidaria que convocó Marco Arana el pasado fin de semana solo tuvo el respaldo de dos miembros de la Comisión Política: José Aparcana y Miriam Parra.

En cambio al congreso convocado por la Comisión Política estuvieron presentes los actuales congresistas José Ancalle, Rocío Silva, Lennin Bazán y Enrique Fernández, así como los exlegisladores María Elena Foronda, Wilbert Rozas, Humberto Morales y Rogelio Tucto.

A su juicio, será el Jurado Nacional de Elecciones el que decida si la precandidatura de Marco Arana es válida y apta para tentar la presidencia.

¿Qué más de decidió en el congreso?

Cevallos señaló que el congreso de ayer se acordó que el Frente Amplio buscará diálogo y acercamientos con todos los partidos de izquierda progresista con el fin de cerrar alianzas.

No descartó que puedan conversar con el Nuevo Perú, liderado por Verónika Mendoza, y Juntos por el Perú presidido por Yehude Simon.

“Se acordó convocar a las fuerzas políticas de izquierda para encontrar coincidencias y la oportunidad de un acercamiento, así como ver la factibilidad de alianzas en base a dos elementos: transparencia y lucha contra la corrupción, y respeto al programa de nuestro partido”, contó Zevallos.

Asimismo, refirió que se aprobaron cambiar algunos estatus para permitir una mayor participación de la militancia en las decisiones de la organización, así como convocar a elecciones internas con el fin de designar a la nueva Comisión Política.

“También se acordó obligar a las autoridades de partido a rendir cuentas a la militancia cada seis meses y a transparentar el uso de los fondos públicos y privados que entran al Frente Amplio”, finalizó.