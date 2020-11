El excongresista y exministro Ántero Flores-Aráoz juró este mediodía en el cargo de presidente de Consejo de Ministros, luego que el gabinete ministerial que lideraba Walter Martos renunciara tras la vacancia del expresidente Martín Vizcarra.

Flores-Aráoz ahora no solo deberá buscar a los miembros de su Gabinete Ministerial, sino también deberá presentarse ante el Pleno del Congreso para solicitar el respectivo voto de confianza.

Al respecto, desde el Frente Amplio adelantaron que no le otorgarán el voto de confianza, al señalar que Flores-Aráoz “es más de lo mismo”.

“El señor Ántero Flores-Aráoz es un hombre conocido y ya sabemos de qué pie cojea. Sabiendo eso, nosotros no tenemos ninguna ilusión de que cambie nada. Desde ya vamos a tener la misma actitud que tuvimos ante Pedro Cateriano, no le vamos a dar la confianza (...) Él no es nuevo en política, es más de lo mismo y hasta peor. En ese sentido, no merece nuestra confianza en lo mas mínimo”, señaló el legislador Enrique Fernández Chacón a Gestión.

Respecto al gabinete “de ancha base” anunciado por el presidente Manuel Merino, Fernández Chacón dijo que su agrupación tampoco espera nada bueno.

“Si Ántero Flores-Aráoz es el capitán del equipo, ya te imaginarás como serán los demás. De repente dentro del gabinete habrá uno que otro que no tenga sus antecedentes, pero aún así haremos campaña para que no se le dé el voto de confianza”, recalcó.

Al ser consultado por una posible continuidad de Pilar Mazzetti al frente del Minsa, dijo que eso depende de Manuel Merino. “Personalmente yo no le renovaría la confianza en su cargo, porque no he visto ningún cambio en el manejo de la pandemia”, acotó.