Frank Almanza: "Acepté el cargo porque soy un fiscal que respeta jerarquías"

El fiscal superior Frank Almanza dijo que aceptó el ofrecimiento de Pedro Chávarry para reemplazar a Rafael Vela Barba en el Equipo Especial del caso Lava Jato porque es obediente y acepta disposiciones, a pesar de que pueda tener dudas sobre ellas.

"Yo acepté, en un primer momento, porque soy un fiscal que respeta jerarquías y la autoridad dentro de una institución. Si un jefe máximo me pide que me haga cargo de algo que tiene mucha responsabilidad, no lo haría si fuese algo manifiestamente ilícito, pero si es dentro del marco de sus funciones, soy obediente y acato esa disposición", comentó en declaraciones a RPP.

"Aún cuando no me parezca la más correcta, aún cuando no me parezca el momento adecuado, aún cuando tenga algún nivel de duda sobre la pertinencia de esa orden, yo la acato", añadió.

Frank Almanza comentó que no le corresponde sentirse arrepentido por haber aceptado una decisión a nivel institucional.

En ese sentido, comentó que decidió rechazar el puesto ante la presentación de un proyecto de ley por parte de presidente de la República, Martín Vizcarra, al Congreso para declarar en emergencia el Ministerio Público. Para el fiscal Frank Almanza, esta iniciativa atenta contra la autonomía de su institución.

"Considero que hay mecanismos legales para resolver los problemas del Ministerio Público, que son la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, la decisión de la Junta de Fiscales Supremos, pero no una interferencia política de este tipo", señaló.

Frank Almanza evitó señalar si Pedro Chávarry, en su opinión, debía renunciar al cargo de fiscal de la Nación. "No es que prefiera no opinar. Soy un fiscal y, como fiscal, yo no estoy para decir que un fiscal supremo tiene que irse", manifestó.

Por último, el fiscal superior dijo que su temporal nombramiento como jefe del equipo especial no habría afectado la firma del acuerdo con Odebrecht y las diligencias que ya estaban programadas y que, según José Domingo Pérez, fueron retrasadas por las decisiones que tomó Pedro Chávarry.

"No es exacto. La decisión se dio el lunes 31 en la noche y mi renuncia se produjo a primera hora del 2 de enero del 2019. El tiempo que esa decisión estuvo en suspenso, fue de unas horas. ¿Eso entorpeció? No sé. ¿Eso implicó que se afecte el acuerdo? No creo. ¿Que se posterguen las diligencias? No lo creo. Me queda claro que una o dos horas de interrupción en tiempo hábil no creo que haya perjudicado mayormente algo como eso", acotó.