Con la salida de Francesco Petrozzi del Ministerio de Cultura serían tres las renuncias que sufre la cartera durante la gestión de Vicente Zeballos, jefe de Gabinete.

La primera fue con Jorge Melendez, después que el portal Ojo Público revelara que el exministro de Desarrollo e Inclusión Social habría a dilatado unos procesos de fiscalización vinculados a la organización criminal ‘Los Cumaleros del Oriente’ dedicada al tráfico ilegal de madera. Y la renuncia de Zulema Tomás, quien desistió en el cargo luego de no haber informado oportunamente en su declaración jurada que su hermana, Edith Tomás trabajaba en Sedapal.

Según el presidente Martín Vizcarra, esta mañana, el tenor presentó su carta de renuncia y en los próximos días se conocerá al nuevo reemplazo en el sector de cultura. “Para acabar con este tema. El señor Petrozzi ya hizo oficial su renuncia”, mencionó.

La dimisión se da a raíz de las idas y venidas por la destitución del periodista Hugo Coya de la presidencia del Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP), quien fue sacado del cargo por un supuesto “malestar” del gobierno por la programación de TV Perú.

Recordemos que ayer, el exministro en un mensaje de despedida, señaló que su cargo estaba en “manos de Dios” y recalcó que asumirá los “errores” en su gestión. Sin embargo, días antes, desde Palacio de Gobierno, indicó que “no renunciaría” a la cartera de Cultura.

Canto final

El capitulo final se escribió en la novela que protagonizó Petrozzi, exministro de Cultura y el periodista Hugo Coya.

Unos chat revelaron hoy que la salida de Coya habría sido “consensuada y coordinada” tal como lo indicó Petrozzi. “Él me dijo he reflexionado no puedo desairar a los británicos mándame por favor la resolución ministerial de mi viaje y yo le puse de inmediato eres un gran señor está en nuestro chat”, señaló días antes el titular de Cultura.

Se trataba pues de un viaje a Reino Unido al que Coya asistirá en representación del Estado para tratar alianzas con la cadena de televisión CNN, pero según indicó el periodista, su “cese intempestivo” hizo imposible el encuentro.

Sin embargo, según los chat difundidos por La República, fue el mismo periodista quién acepta su destitución y detalla que a su regreso de Londres presentaría su renuncia.

“He pensado en el camino y creo que no puedo quedar mal con los británicos: presentaré mi carta a mi regreso el 9 de diciembre. Eso te dará tiempo para seguir entrevistando candidatos”, escribió con Petrozzi.

En las conversaciones, se revela también que el periodista le pide al ministro de Cultura que promulgue la resolución ministerial que autorice su viaje. “Por favor saca mi RM con la autorización”, mencionó. Mientras que Petrozzi responde que lo haría de manera inmediata.

Uno de los puntos que aún están sin aclarar en los chats es sobre la presentación del libro de Hugo Coya. Ni el titular en Cultura, ni el expresidente de IRTP han respondido sobre las actividades anteriores al encuentro con la cadena británica.