Francesco Petrozzi: "Fuerza Popular funciona como una especie de grupo sectario"

El congresista Francesco Petrozzi , quien recientemente renunció a la bancada de Fuerza Popular , aseguró que dicho grupo parlamentario se comporta como un grupo sectario y apuntó sus críticas al asesor de Keiko Fujimori, Pier Figari.

"Yo me sentía limitado, sentía que mis opiniones se escuchaban poco o nada . Yo tengo mucho por hacer en los temas que me interesan, y son la educación y la cultura", comentó.

Además dijo no que no le agrada el término "decisión colegiada" que usan los parlamentarios de Fuerza Popular para justificar sus decisiones, ya que "es un encubrimiento de una orden de votar, opinar o reaccionar" a temas que no comparte.

Agregó que las decisiones que toma la bancada de Fuerza Popular no necesariamente escuchan "todas las voces" de sus congresistas.

" Es que esto funciona como una especie de grupo sectario, donde las personas están obnubiladas, tienen un líder espiritual y harán todo lo que les imponga ese líder. Y a mi eso no me gusta ", enfatizó.

Petrozzi reconoció que puede tener muchos errores pero prefiere que se le permita pensar. "No me gusta que se me impongan pensamientos de líderes o carismáticos porque no soy ese tipo de persona", agregó.

Recordó que la amplitud de criterios al interior de un partido político es muy importante, así como "escuchar a la calle y la población".

Pese a ello, precisó que Keiko Fujimori es una persona llena de carisma y posibilidades de avanzar políticamente hasta llegar a la presidencia del Perú pero el problema son sus asesores Pier Figari y Ana Herz.

"Un asesor político tiene que ser una persona medida, culta, preparada y en contacto con la calle, y no pensar que todo lo que dice o piensa tiene la razón. Eso es lo que nos ha llevado al lugar donde estamos", subrayó en RPP Noticias.

En el caso de Figari, Petrozzi señaló que es una persona llena de "ambición, equivocación y egocentrismo ".

Sobre Ana Herz dijo que, pese a todos los errores es tiene, es "una persona que quiere a Keiko" y pese a sus equivocaciones "lo hace por razones sentimentales", aunque eso no sirve en política.

Petrozzi consideró "dura" la decisión de renunciar a Fuerza Popular, ya que es seguro que ahora le quitarán la presidencia de la Comisión de Cultura del Congreso y se trabará la aprobación de la Ley de Cine.

También negó que se le vaya a ofrecer algún cargo en el Ministerio de Cultura o haya recibido una invitación para integrar otra bancada parlamentaria.

"Que no les asombre que quiera yo formar un grupo de congresistas independientes, que no les asombre que las personas de bien que han decidido, por principios, ser independientes se unan en el Parlamento Nacional", aseveró.

Aunque no cree que Daniel Salaverry vaya a renunciar a Fuerza Popular porque ahora ocupa la presidencia del Congreso. "Debe tener los pantalones para afrontar esta tormenta", puntualizó.

"Me han soltado a los fujitrolls pero mal. Esto es algo que me está golpeando bastante pero vamos a ser valientes, me he demorado meses en tomar esa decisión", finalizó.