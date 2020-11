El Congreso de la República y el Tribunal Constitucional buscaban el lunes nombrar a un nuevo presidente encargado tras la renuncia de Manuel Merino luego de una gestión de apenas cinco días, en un intento por aplacar la convulsión política marcada por una extendida ola de protestas.

En las últimas horas del domingo, el Congreso no pudo elegir a la persona que liderará al país para completar el actual mandato gubernamental hasta julio del 2021, debido a la falta de consenso en torno a la legisladora de izquierda Rocío Silva-Santisteban, quien fue la única aspirante al cargo.

La propuesta para que la activista de derechos humanos asuma la presidencia interina del segundo mayor productor de cobre del mundo sólo recibió 42 votos a favor, mientras que 52 congresistas sufragaron en contra y 25 se abstuvieron de votar.

“Hay una inmadurez política de algunos y falta de autocrítica de otros frente a lo que ha pasado en el país en la última semana”, dijo el legislador Alberto De Belaunde, del centrista Partido Morado, antes de abandonar el Congreso unicameral en la madrugada del lunes.

El Congreso, con representantes de partidos de izquierda, centro, derecha, grupos radicales y hasta de un movimiento teocrático, convocó para las 14.00 hora local (1900 GMT) del lunes a un nuevo proceso de elección del sucesor de Merino.

De Belaunde dijo que su partido presentará al legislador Francisco Sagasti, un ingeniero industrial de 76 años y exfuncionario del Banco Mundial, como candidato a la presidencia interina y confía en el apoyo del parlamento. “Lo principal para Perú es retomar la estabilidad y que esta pesadilla termine”.

El presidente interino Merino anunció el domingo su renuncia tras una intensa protesta contra su gobierno que dejó al menos dos muertos, decenas de heridos y desaparecidos y que llevaron al país a una nueva crisis política.

Merino había asumido la presidencia el martes luego de que el Congreso dominado por la oposición destituyó a Martín Vizcarra por denuncias de corrupción, lo que generó multitudinarias manifestaciones contra la decisión.

Con la designación de un nuevo mandatario interino, Perú tendrá tres presidentes en casi una semana.

¿Salida constitucional?

El Tribunal Constitucional (TC) planea también una audiencia en las próximas horas para analizar una demanda pendiente presentada por Vizcarra en septiembre que podría anular -según algunos expertos sobre el tema- su vacancia presidencial.

La consultora Citi Research dijo en una nota que el regreso de Vizcarra era posible, aunque sería inusual que la máxima corte de Perú invalide la reciente actuación el Congreso.

“Creemos que en caso de que el TC decida de una manera que permitiría el regreso de Vizcarra, los mercados lo tomarían bien. Si Sagasti es elegido, eso podría ser suficiente para resolver la los nervios del mercado también”, dijo Citi.

Sin embargo, el legislador Sagasti no percibe la posibilidad de la vuelta de Vizcarra. La sentencia “ya no tendría un efecto retroactivo y creo que la ciudadanía no está dispuesta de aceptar un regreso de Vizcarra y menos aún de Merino”, dijo.

En este contexto, los mercados reaccionaron. La moneda local el sol , bajaba a mínimos históricos, aunque el referente de la Bolsa de Lima estaba estable.

La protesta del sábado había comenzado de forma pacífica en la céntrica Plaza San Martín de Lima, pero en la noche se tornó violenta en medio enfrentamientos de manifestantes con la policía que lanzó lacrimógenas y balas de goma. Organismos de derechos humanos denunciaron el abuso oficial de la fuerza.

Las protestas desafiaron la epidemia de coronavirus en Perú, que reporta unos 937,000 contagiados y unos 35,200 muertos.

Perú, que atraviesa una profunda crisis económica por la pandemia, ha transitado por constantes escándalos de corrupción que han llevado a tres expresidentes a prisión preventiva y otro al suicidio en las últimas dos décadas.

Congreso niega elección de la primera presidenta de Perú en medio de la crisis política

