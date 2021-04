En su segundo día de actividades proselitistas en la región Junín, George Forsyth viajó de Huancayo a Chanchamayo. Fue recibido con una intensa lluvia y comentó que en su gobierno impulsará la Ley del Turismo para reactivar este sector económico, que es uno de los más golpeados por las restricciones del COVID-19.

“Vamos a impulsar la Ley del Turismo. Ahora no tenemos la infraestructura ni el saneamiento para hacerlo, pero tenemos que cambiar eso. Se darán exoneraciones tributarias para que los turistas nos visiten. Hay que exonerar del IGV a los pasajes”, comentó el candidato presidencial de Victoria Nacional.

Asimismo, George Forsyth recalcó que antes de la pandemia los ingresos por turismo en el Perú eran del 4% del Producto Bruto Interno (PBI). El objetivo es subir este porcentaje para sacar de la crisis a este sector económico, que según la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) cayó en 85% en el 2020.

“El 10% de los ingresos del PBI de Chile son por turismo. Nosotros tenemos una de las maravillas del mundo y no podemos quedarnos atrás. Tenemos que impulsar el turismo”, dijo el líder de Victoria Nacional antes de visitar La Merced y Tarma, que forman parte del circuito turístico de Junín.

Por otro lado, el exalcalde de la Victoria también se refirió sobre la nueva postura de Rafael López Aliaga, quien hace días había anunciado que no participaría en el debate presidencial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), pero habría cambiado de opinión.

“Siempre se contradice. Ustedes están viendo la conducta autoritaria que tiene, es decir ´si esto no es como yo quiero, entonces no va´. Es más, ha querido que lo saquen al propio presidente del Perú, Francisco Sagasti; no podemos poner a este tipo de persona a manejar el Perú, no está bien emocionalmente, tiene que darle la cara a los peruanos para que lo conozcan y sepan qué clase de persona es”, resaltó George Forsyth.