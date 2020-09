El portavoz de Democracia Directa, Andrés Alcántara, adelantó que la organización presentará candidatos para la presidencia y al Congreso en las elecciones de 2021.

Sostuvo que los aspirantes del partido tendrán un objetivo en común en el supuesto caso que lleguen al Poder Ejecutivo y Legislativo: cambiar la Carta Magna, la cual, según Alcántara, es el verdadero problema para frenar los efectos de la pandemia de coronavirus.

“Tenemos en estos momentos un problema serio que es la Constitución. No se puede hacer el control de precios de la medicina en pandemia porque la Constitución lo prohíbe; no se puede suspender el pago de peajes porque la Constitución lo prohíbe; no se pueden devolver las pensiones porque la Constitución lo prohíbe. Venimos trabajando en un referéndum para cambiar la Constitución e impulsando alianzas que se quieren unir a este cambio”, comentó a Gestión.

El fonavista indicó que hoy viene sosteniendo conversaciones con los partidos Perú Libre, Partido Socialista Revolucionario y Juntos por el Perú con el fin de formar una alianza y tomar acuerdos para elegir a la plancha presidencial.

Al ser consultado si en la alianza se integraría Verónika Mendoza, dijo que en Juntos por el Perú hay divisiones. Afirmó que hay una facción que es liderada por el excongresista Yehude Simon y esa es con la que viene sosteniendo acuerdos. Esta alianza se llamará “Nueva Constitución”.

Adelantó que en la primera quincena de octubre ya tendrán la lista completa de los precandidatos, así como la plancha presidencial para intentar llegar al sillón de Pizarro.